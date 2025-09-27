Враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадала женщина, уничтожены частные дома и хозяйственные постройки

Фото: Обстріли Нікопольського району / Сергій Лисак

Ночью 27 сентября в Синельниковском районе и Никопольском районе в результате атак пострадала 39-летняя женщина, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и музей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг атаковал Покровскую громаду Синельниковского района беспилотниками, пострадала 39-летняя женщина. В результате атаки возникли пожары, повреждены частные дома (один из них загорелся), хозяйственные постройки, летние кухни, гаражи, автомобили, а также админздание, музей и магазин.

По райцентру и Покровской громаде Никопольщины вечером противник атаковал FPV-дронами. Повреждена территория промышленного предприятия и вспыхнула сухая трава. По уточненным данным, в результате артобстрела Никополя повреждены четыре частных дома и уничтожена хозяйственная постройка.

Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 7 беспилотников.

