Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: постраждала жінка, знищено приватні будинки та господарські споруди

Вночі 27 вересня у Синельниківському районі та Нікопольщині внаслідок атак постраждала 39-річна жінка, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та музей.

Вночі ворог атакував Покровську громаду Синельниківського району безпілотниками, постраждала 39-річна жінка. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки (один із них зайнявся), господарські споруди, літні кухні, гаражі, автівки, а також адмінбудівлю, музей і магазин.

По райцентру та Покровській громаді Нікопольщини ввечері противник атакував FPV-дронами. Пошкоджено територію промислового підприємства та спалахнула суха трава. За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Нікополя пошкоджено чотири приватні будинки та знищено господарську споруду.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників.

