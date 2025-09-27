Россия осуществила 519 обстрелов по Запорожской области за сутки: ранен один человек

Враг за прошедшие сутки атаковал 11 населенных пунктов Запорожской области, зафиксированы повреждения жилья и объектов инфраструктуры. В результате атаки на Пологовский район пострадал один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Оккупанты нанесли пять авиаударов по Гуляйполю, Успеновке, Новоандреевке и Белогорью. Кроме того, 324 беспилотника различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье и Ривнополье.

Также враг совершил 4 обстрела из РСЗО по Плавням, Новоандреевке и Белогорью, а 186 артиллерийских ударов россияне нанесли по Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Чаривному и Белогорью.

Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

