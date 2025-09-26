РУС
Россияне поразили объект гражданской инфраструктуры на Запорожье: есть пострадавшие, без света почти 9 тысяч абонентов. ФОТОрепортаж (обновлено)

взрывы, дым

Вечером 26 сентября российские оккупанты атаковали дронами Запорожскую область. Есть попадания по объекту гражданской инфраструктуры, предварительно - есть раненые.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие. Подробная информация позже", - сообщил чиновник в 23:22.

Перед этим сообщалось о взрывах в Запорожской области на фоне атаки вражеских БпЛА.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина.

Также вследствие вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

атака по Запоріжжю

Читайте также: Россияне атаковали дроном Гуляйпольскую общину: один человек погиб, еще один - ранен

Автор: 

Рашисти вже виносять нашу енергетику. Чому ми не б'ємо по рашистських ТЕС і підстанціях? Чекаємо поки рашисти нам все знищать а потім на зиму оголосять перемир'я щоб ми сиділи без світла і не били у відповідь?
27.09.2025 00:11 Ответить
 
 