Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів, сталася пожежа. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 26 вересня російські окупанти атакували дронами Запорізьку область. Є влучання по об'єкту цивільної інфраструктури, попередньо - є поранені.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни поцілили по обʼєкту цивильної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. Детальна інформація пізніше", - повідомив посадовець о 23:22.

Перед цим повідомлялося про вибухи у Запорізькій області на тлі атаки ворожих БпЛА.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.

Також внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

Оновлення

О 00:16 Федоров повідомив, що майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома БпЛА. Сталася пожежа. Зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих.

Читайте також: Росіяни атакували дроном Гуляйпільську громаду: одна людина загинула, ще одна - поранена

Рашисти вже виносять нашу енергетику. Чому ми не б'ємо по рашистських ТЕС і підстанціях? Чекаємо поки рашисти нам все знищать а потім на зиму оголосять перемир'я щоб ми сиділи без світла і не били у відповідь?
