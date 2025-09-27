Росія здійснила 519 обстрілів по Запорізькій області за добу: поранена одна людина

Ворог минулої доби атакував 11 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано пошкодження житла та об’єктів інфраструктури. Внаслідок атаки на Пологівський район постраждала одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Окупанти завдали п’ять авіаударів по Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю. Крім того, 324 безпілотники різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я та Рівнопілля.

Також ворог здійснив 4 обстріли з РСЗВ по Плавнях, Новоандріївці та Білогір’ю, а 186 артилерійських ударів росіяни завдали по Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному та Білогір’ю.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

