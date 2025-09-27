РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6812 посетителей онлайн
Новости Реформы ООН Заседание Совбеза ООН
1 471 17

Россия показала неэффективность ООН, - премьер Японии Исиба

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба о реформе ООН

Война России против Украины доказывает неэффективность Совета Безопасности ООН. Он нуждается в реформе и ограничении права вето.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил Премьер Японии Сигеру Исиба.

"Совет безопасности ООН не работает эффективно и наиболее очевидный пример этого - российская агрессия против Украины. Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка", - сказал Исиба.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Он добавил, что "на резолюции Совбеза накладывается вето и они не принимаются, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, принимаются, но не внедряются".

"Россия продолжает свою агрессию против Украины, по-своему интерпретируя статью 51 Устава ООН, и называя свою агрессию правом на коллективную самозащиту", - подчеркнул премьер-министр Японии.

Он призвал безотлагательно провести реформу Совета безопасности ООН.

"Необходимо расширить перечень постоянных и непостоянных членов. Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, количество постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Следует также рассмотреть право вето постоянных членов", - подытожил он.

Читайте также: В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает

Автор: 

Совбез ООН (1153) Исиба Сигэру (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ООН наразі просто лайНОО...
показать весь комментарий
27.09.2025 08:55 Ответить
+3
що таке оон?
дві букви "o" і одна "н"
показать весь комментарий
27.09.2025 08:51 Ответить
+2
Про це відомо вже багато років, що далі, пане Ісіба?
показать весь комментарий
27.09.2025 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що таке оон?
дві букви "o" і одна "н"
показать весь комментарий
27.09.2025 08:51 Ответить
ООН наразі просто лайНОО...
показать весь комментарий
27.09.2025 08:55 Ответить
А кого ти маєш на увазі. Вліз і програв?
показать весь комментарий
27.09.2025 09:09 Ответить
сруязике пиши зрозуміло а не на сруязикє чмоня сєпарська
показать весь комментарий
27.09.2025 09:21 Ответить
Про це відомо вже багато років, що далі, пане Ісіба?
показать весь комментарий
27.09.2025 08:59 Ответить
Це недолугі невігласи.Для усвідомлення дійсності треба знаходитись в Україні або в Ізраїлі.
показать весь комментарий
27.09.2025 09:07 Ответить
...у зв'язку з неможливістю виконання своїх функцій оон мусить самоліквідуватися... але цього не станеться адже тисячі співробітників втратять теплі робочи місця.
Це ж абсурд, коли агрессор має право вето ...куди хоче туди і крутить-мутить і розповідає про бойових комарів, зкидаючи кожен день сотні бомб на голови цивільних.
Чим загрожувала обеззроєна Україна расєї? Зміна кордонів із застосуванням сили постійним членом радбезу!?
Навіщо тоді ця оон?
Імперія зла розтоптала статут оон, міжн.право, женевськи конвенції... і продовжує засідати, брехати, перекручувати... а китай дивиться та торгує, тр...спостерігає і вичикує...
прикро все це.
Наступили часи, коли хто сильніший, той і прав
показать весь комментарий
27.09.2025 09:18 Ответить
Московщина не лише злочинна і неправа, але й несильніша, вона не спромоглася досягнути своєї мети - знищити незалежність України, а усе інше - вірно.
показать весь комментарий
27.09.2025 10:02 Ответить
Навіть Ліга націй яка існувала до другої світової війни під час агресії проти суверених держав виключила гітлерівську Німечину і сталінський ссср з організація . А ООН дає слово представникам терористичного фашиського режиму росії слово виправдовувати свої злочини проти українського народу ,більше того країна терорист може заблокувати будь яке рішення,це абсурд.
показать весь комментарий
27.09.2025 09:18 Ответить
Неефективна не те слово, вона непотрібна.
Є НАТО є московія-північна корея-китай, є вагаючі бразилія -індія-юар , світ розділився на сфери
показать весь комментарий
27.09.2025 09:26 Ответить
Будь-яке міжнародне збіговисько на кшталт Ліги націй чи ООН буде неефективним, якщо не матиме потужного інструменту примусу виконувати свої рішення. Нині це просто майданчик для теревенів без наслідків. А те, що агресор перебуває у Раді безпеки ООН з правом вето - повна нісенітниця.
показать весь комментарий
27.09.2025 09:36 Ответить
Нарешті почали вголос казати про те, що ООН імпотентна організація. Але ж росіся, китай, іран, північна корея та т.і., будуть блокувати будь які спроби вилікувати цього імпотента. Замкнуте коло. В принципі, з ЄС, приблизно така сама проблема. Світ котиться в прірву...
показать весь комментарий
27.09.2025 09:41 Ответить
ООН - КИТАЙСЬКО- РАШИСТСЬКА ШАРАГА В КОТРІЙ 60% КУПЛЕНИХ КУЙЛОМ І КИТАЙЦЯМИ УЧАСНИКІВ
показать весь комментарий
27.09.2025 09:42 Ответить
Радбез ООН усоте заблокував резолюцію про те, що "ООН - гівно, а путін - ×уйло".
показать весь комментарий
27.09.2025 10:27 Ответить
 
 