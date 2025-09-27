Россия показала неэффективность ООН, - премьер Японии Исиба
Война России против Украины доказывает неэффективность Совета Безопасности ООН. Он нуждается в реформе и ограничении права вето.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил Премьер Японии Сигеру Исиба.
"Совет безопасности ООН не работает эффективно и наиболее очевидный пример этого - российская агрессия против Украины. Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка", - сказал Исиба.
Он добавил, что "на резолюции Совбеза накладывается вето и они не принимаются, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, принимаются, но не внедряются".
"Россия продолжает свою агрессию против Украины, по-своему интерпретируя статью 51 Устава ООН, и называя свою агрессию правом на коллективную самозащиту", - подчеркнул премьер-министр Японии.
Он призвал безотлагательно провести реформу Совета безопасности ООН.
"Необходимо расширить перечень постоянных и непостоянных членов. Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, количество постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Следует также рассмотреть право вето постоянных членов", - подытожил он.
Це ж абсурд, коли агрессор має право вето ...куди хоче туди і крутить-мутить і розповідає про бойових комарів, зкидаючи кожен день сотні бомб на голови цивільних.
Чим загрожувала обеззроєна Україна расєї? Зміна кордонів із застосуванням сили постійним членом радбезу!?
Навіщо тоді ця оон?
Імперія зла розтоптала статут оон, міжн.право, женевськи конвенції... і продовжує засідати, брехати, перекручувати... а китай дивиться та торгує, тр...спостерігає і вичикує...
прикро все це.
Наступили часи, коли хто сильніший, той і прав
Є НАТО є московія-північна корея-китай, є вагаючі бразилія -індія-юар , світ розділився на сфери