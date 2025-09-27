Россия показала неэффективность ООН, - премьер Японии Исиба

Война России против Украины доказывает неэффективность Совета Безопасности ООН. Он нуждается в реформе и ограничении права вето.

об этом заявил Премьер Японии Сигеру Исиба.

"Совет безопасности ООН не работает эффективно и наиболее очевидный пример этого - российская агрессия против Украины. Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка", - сказал Исиба.

Он добавил, что "на резолюции Совбеза накладывается вето и они не принимаются, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, принимаются, но не внедряются".

"Россия продолжает свою агрессию против Украины, по-своему интерпретируя статью 51 Устава ООН, и называя свою агрессию правом на коллективную самозащиту", - подчеркнул премьер-министр Японии.

Он призвал безотлагательно провести реформу Совета безопасности ООН.

"Необходимо расширить перечень постоянных и непостоянных членов. Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, количество постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Следует также рассмотреть право вето постоянных членов", - подытожил он.

