Росія показала неефективність ООН, - прем’єр Японії Ісіба

Прем’єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба про реформу ООН

Війна Росії проти України доводить неефективність Ради Безпеки ООН. Вона потребує реформи та обмеження права вето.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Прем’єр Японії Сіґеру Ісіба.

"Рада безпеки ООН не працює ефективно й найбільш очевидний приклад цього - російська агресія проти України. Постійний член Радбезу, на якого покладено особливу відповідальність за міжнародний мир та безпеку, вдерся до свого сусіда. Це руйнує основи міжнародного порядку", - сказав Ісіба.

Він додав, що "на резолюції Радбезу накладається вето і вони не ухвалюються, а резолюції Генасамблеї, які закликають до виведення російських військ, ухвалюються, але не впроваджуються".

"Росія продовжує свою агресію проти України, на власний лад інтерпретуючи статтю 51 Статуту ООН, й називаючи свою агресію правом на колективний самозахист", - наголосив премʼєр-міністр Японії.

Він закликав невідкладно провести реформу Ради безпеки ООН.

"Необхідно розширити перелік постійний й не постійних членів. Хоча кількість членів ООН зросло вчетверо, кількість постійних членів залишилася незмінною з часів заснування Організації. Водночас лише збільшити кількість членів Радбезу недостатньо. Слід також розглянути право вето постійних членів", - підсумував він.

що таке оон?
дві букви "o" і одна "н"
27.09.2025 08:51 Відповісти
ООН наразі просто лайНОО...
27.09.2025 08:55 Відповісти
Ну, может быть оно и надо, но для начала не надо было во Вторую мировую влезать, а уж тем более ее проигрывать.
27.09.2025 08:58 Відповісти
А кого ти маєш на увазі. Вліз і програв?
27.09.2025 09:09 Відповісти
А ты шо, историю не учил? Того и имею ввиду, про кого там написано.
27.09.2025 09:16 Відповісти
сруязике пиши зрозуміло а не на сруязикє чмоня сєпарська
27.09.2025 09:21 Відповісти
Ничего, недолуге, и так поймешьь. А не поймешь, так о чем с таким говорить.
27.09.2025 09:27 Відповісти
Про це відомо вже багато років, що далі, пане Ісіба?
27.09.2025 08:59 Відповісти
Це недолугі невігласи.Для усвідомлення дійсності треба знаходитись в Україні або в Ізраїлі.
27.09.2025 09:07 Відповісти
...у зв'язку з неможливістю виконання своїх функцій оон мусить самоліквідуватися... але цього не станеться адже тисячі співробітників втратять теплі робочи місця.
Це ж абсурд, коли агрессор має право вето ...куди хоче туди і крутить-мутить і розповідає про бойових комарів, зкидаючи кожен день сотні бомб на голови цивільних.
Чим загрожувала обеззроєна Україна расєї? Зміна кордонів із застосуванням сили постійним членом радбезу!?
Навіщо тоді ця оон?
Імперія зла розтоптала статут оон, міжн.право, женевськи конвенції... і продовжує засідати, брехати, перекручувати... а китай дивиться та торгує, тр...спостерігає і вичикує...
прикро все це.
Наступили часи, коли хто сильніший, той і прав
27.09.2025 09:18 Відповісти
Навіть Ліга націй яка існувала до другої світової війни під час агресії проти суверених держав виключила гітлерівську Німечину і сталінський ссср з організація . А ООН дає слово представникам терористичного фашиського режиму росії слово виправдовувати свої злочини проти українського народу ,більше того країна терорист може заблокувати будь яке рішення,це абсурд.
27.09.2025 09:18 Відповісти
Неефективна не те слово, вона непотрібна.
Є НАТО є московія-північна корея-китай, є вагаючі бразилія -індія-юар , світ розділився на сфери
27.09.2025 09:26 Відповісти
 
 