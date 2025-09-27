Росія показала неефективність ООН, - прем’єр Японії Ісіба
Війна Росії проти України доводить неефективність Ради Безпеки ООН. Вона потребує реформи та обмеження права вето.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Прем’єр Японії Сіґеру Ісіба.
"Рада безпеки ООН не працює ефективно й найбільш очевидний приклад цього - російська агресія проти України. Постійний член Радбезу, на якого покладено особливу відповідальність за міжнародний мир та безпеку, вдерся до свого сусіда. Це руйнує основи міжнародного порядку", - сказав Ісіба.
Він додав, що "на резолюції Радбезу накладається вето і вони не ухвалюються, а резолюції Генасамблеї, які закликають до виведення російських військ, ухвалюються, але не впроваджуються".
"Росія продовжує свою агресію проти України, на власний лад інтерпретуючи статтю 51 Статуту ООН, й називаючи свою агресію правом на колективний самозахист", - наголосив премʼєр-міністр Японії.
Він закликав невідкладно провести реформу Ради безпеки ООН.
"Необхідно розширити перелік постійний й не постійних членів. Хоча кількість членів ООН зросло вчетверо, кількість постійних членів залишилася незмінною з часів заснування Організації. Водночас лише збільшити кількість членів Радбезу недостатньо. Слід також розглянути право вето постійних членів", - підсумував він.
Це ж абсурд, коли агрессор має право вето ...куди хоче туди і крутить-мутить і розповідає про бойових комарів, зкидаючи кожен день сотні бомб на голови цивільних.
Чим загрожувала обеззроєна Україна расєї? Зміна кордонів із застосуванням сили постійним членом радбезу!?
Навіщо тоді ця оон?
Імперія зла розтоптала статут оон, міжн.право, женевськи конвенції... і продовжує засідати, брехати, перекручувати... а китай дивиться та торгує, тр...спостерігає і вичикує...
прикро все це.
Наступили часи, коли хто сильніший, той і прав
Є НАТО є московія-північна корея-китай, є вагаючі бразилія -індія-юар , світ розділився на сфери