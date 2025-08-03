В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает

Отчет ООН, посвященный поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов, обнаружил, что отчеты организации не имеют широкой популярности.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 1 августа, представил странам отчет, подготовленный в рамках его инициативы по реформированию UN80, которая сосредоточена на том, как сотрудники ООН выполняют тысячи задач, возложенных на них Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.

Он отметил, что в прошлом году ООН поддержала 27 000 встреч с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов, что на 20% больше, чем в 1990 году.

"Огромное количество встреч и отчетов доводит систему - и всех нас - до предела. Многие из этих отчетов не имеют широкой популярности. 5% самых популярных отчетов загружаются более 5500 раз, тогда как каждый пятый отчет загружается менее 1000 раз. И загрузка не обязательно означает чтение", - рассказал Гутерриш.

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Как отмечается, ООН сталкивается с кризисом ликвидности по меньшей мере седьмой год подряд, поскольку не все 193 государства-члена ООН платят свои обязательные регулярные взносы полностью или вовремя.

Среди предложений, выдвинутых Гутерришем: "Меньше встреч. Меньше отчетов, но таких, которые способны полностью соответствовать требованиям всех поставленных задач".