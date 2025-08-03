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Новости Реформы ООН
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В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает

Звіти ООН

Отчет ООН, посвященный поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов, обнаружил, что отчеты организации не имеют широкой популярности.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 1 августа, представил странам отчет, подготовленный в рамках его инициативы по реформированию UN80, которая сосредоточена на том, как сотрудники ООН выполняют тысячи задач, возложенных на них Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.

Он отметил, что в прошлом году ООН поддержала 27 000 встреч с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов, что на 20% больше, чем в 1990 году.

"Огромное количество встреч и отчетов доводит систему - и всех нас - до предела. Многие из этих отчетов не имеют широкой популярности. 5% самых популярных отчетов загружаются более 5500 раз, тогда как каждый пятый отчет загружается менее 1000 раз. И загрузка не обязательно означает чтение", - рассказал Гутерриш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН готовит масштабную реформу из-за сокращения помощи от США, - Reuters

Как отмечается, ООН сталкивается с кризисом ликвидности по меньшей мере седьмой год подряд, поскольку не все 193 государства-члена ООН платят свои обязательные регулярные взносы полностью или вовремя.

Среди предложений, выдвинутых Гутерришем: "Меньше встреч. Меньше отчетов, но таких, которые способны полностью соответствовать требованиям всех поставленных задач".

Автор: 

ООН (4221) Гутерриш Антониу (347)


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Топ комментарии
+4
звіт про звіти

.
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02.08.2025 23:57 Ответить
+2
Гутіереш, це хто ??!
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02.08.2025 23:58 Ответить
+1
ООН сама безкорисна організація зараз.
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03.08.2025 00:03 Ответить
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звіт про звіти

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02.08.2025 23:57 Ответить
«Таємне», про що усі знали, ще 50 років назад!!
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03.08.2025 00:05 Ответить
Гутіереш, це хто ??!
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02.08.2025 23:58 Ответить
більш відомий в мацковских колах як Гуталінич

.
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03.08.2025 00:13 Ответить
читати не вміють. там жеж людожери сидять
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03.08.2025 00:03 Ответить
ООН сама безкорисна організація зараз.
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03.08.2025 00:03 Ответить
После 2008 г. Грузии , ООН на куй ненужная помойка.
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03.08.2025 00:04 Ответить
Єдиний успіх ООН це знищення віспи на планеті. Ця програма вакцинації зайняла 10 років і на момент закінчення коштували суму яку витрачали на гонку озброєнь за 20 хвилин на планеті. Це все. Більше нічого корисного для людства ООН не робила. Створила бюрократичну систему і стягує плату для зарплат функціонерам за право висловитися без наслідків взагалі на асамблеї ООН. Ось уже 50 років ООН є сінекурою для відставних чиновників світу. Нічого, підкреслюю, ні-чо-го вони не роблять, а всі важливі рішення приймає Рада Безпеки ООН в якій досі знаходиться країна агресор росія з правом вето... 200 країн тупо платять за трибуну з якої їх ніхто не чує... Зате пишуть звіти, які як виявилось теж нікому не потрібні. Ну от який сенс читати те що ніяким чином не виконується бо всі гроші зжер апарат і виплатив пенсії. В секторі Газа 15 000 спвробітників ООН займалися гуманітарною діяльністю і безпосередньо приймали участь в нападі на Ізраїль... Це дно... Організацію потрібно закривати і натомість створювати нову. Всіх паразитів звільнити. Країни мають перестати сплачувати внески в фіктивну паразитичну контору, яка стала притулком і спонсором терористів...
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03.08.2025 00:06 Ответить
💯%
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03.08.2025 00:29 Ответить
Не читав звіти, але ОСУДЖУЮ! Саме той, випадок!
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03.08.2025 00:06 Ответить
В совбезе ООН сидит кремлёвский упырь . Нах нужна эта шобла.
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03.08.2025 00:07 Ответить
і жовтопика макака

.
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03.08.2025 00:15 Ответить
Пора опановувати інфографіку, ютубі та інші медіа для ********* мозку зі слабкою концентрацією уваги.
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03.08.2025 00:07 Ответить
Їхні звіти майже ніхто не читає, бо їхні звіти ні на що не впливають.
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03.08.2025 00:13 Ответить
тому вони пишуть звіти про звіти, які ні на що не впливають

.
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03.08.2025 00:16 Ответить
Досліджуючи тему, хто в світі ні ×ера корисного не робить, ООН вийшла сама на себе.
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03.08.2025 00:23 Ответить
татишо
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03.08.2025 00:28 Ответить
 
 