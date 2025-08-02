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Новини Реформи ООН
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В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає

Звіти ООН

Звіт ООН, присвячений пошуку шляхів підвищення ефективності та скорочення витрат, виявив, що звіти організації не мають широкої популярності.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у п'ятницю, 1 серпня, представив країнам звіт, підготовлений у межах його ініціативи з реформування UN80, яка зосереджена на тому, як співробітники ООН виконують тисячі завдань, покладених на них Генеральною Асамблеєю чи Радою Безпеки.

Він зазначив, що минулого року ООН підтримала 27 000 зустрічей за участю 240 органів, а секретаріат ООН підготував 1100 звітів, що на 20% більше, ніж у 1990 році.

"Величезна кількість зустрічей та звітів доводить систему - і всіх нас - до межі. Багато із цих звітів не мають широкої популярності. 5% найпопулярніших звітів завантажуються понад 5500 разів, тоді як кожен п’ятий звіт завантажується менш ніж 1000 разів. І завантаження не обов’язково означає читання", - розповів Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН готує масштабну реформу через скорочення допомоги від США, - Reuters

Як зазначається, ООН стикається з кризою ліквідності щонайменше сьомий рік поспіль, оскільки не всі 193 держави-члени ООН сплачують свої обов'язкові регулярні внески повністю або вчасно.

Серед пропозицій, висунутих Гутеррішем: "Менше зустрічей. Менше звітів, але таких, які здатні повністю відповідати вимогам усіх поставлених завдань".

Автор: 

ООН (3411) Гутерріш Антоніу (400)


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Топ коментарі
+10
Єдиний успіх ООН це знищення віспи на планеті. Ця програма вакцинації зайняла 10 років і на момент закінчення коштували суму яку витрачали на гонку озброєнь за 20 хвилин на планеті. Це все. Більше нічого корисного для людства ООН не робила. Створила бюрократичну систему і стягує плату для зарплат функціонерам за право висловитися без наслідків взагалі на асамблеї ООН. Ось уже 50 років ООН є сінекурою для відставних чиновників світу. Нічого, підкреслюю, ні-чо-го вони не роблять, а всі важливі рішення приймає Рада Безпеки ООН в якій досі знаходиться країна агресор росія з правом вето... 200 країн тупо платять за трибуну з якої їх ніхто не чує... Зате пишуть звіти, які як виявилось теж нікому не потрібні. Ну от який сенс читати те що ніяким чином не виконується бо всі гроші зжер апарат і виплатив пенсії. В секторі Газа 15 000 спвробітників ООН займалися гуманітарною діяльністю і безпосередньо приймали участь в нападі на Ізраїль... Це дно... Організацію потрібно закривати і натомість створювати нову. Всіх паразитів звільнити. Країни мають перестати сплачувати внески в фіктивну паразитичну контору, яка стала притулком і спонсором терористів...
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03.08.2025 00:06 Відповісти
+8
звіт про звіти

.
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02.08.2025 23:57 Відповісти
+8
ООН сама безкорисна організація зараз.
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03.08.2025 00:03 Відповісти
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звіт про звіти

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02.08.2025 23:57 Відповісти
«Таємне», про що усі знали, ще 50 років назад!!
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03.08.2025 00:05 Відповісти
секретаріат підготував на 20% більше звітів....

оце так ріст ВВП в ООН!
тільки нахрєна ?

зачиняйте к єпєням цю скажену контору ООН !

.
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03.08.2025 00:57 Відповісти
Гутіереш, це хто ??!
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02.08.2025 23:58 Відповісти
більш відомий в мацковских колах як Гуталінич

.
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03.08.2025 00:13 Відповісти
читати не вміють. там жеж людожери сидять
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03.08.2025 00:03 Відповісти
ООН сама безкорисна організація зараз.
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03.08.2025 00:03 Відповісти
После 2008 г. Грузии , ООН на куй ненужная помойка.
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03.08.2025 00:04 Відповісти
Єдиний успіх ООН це знищення віспи на планеті. Ця програма вакцинації зайняла 10 років і на момент закінчення коштували суму яку витрачали на гонку озброєнь за 20 хвилин на планеті. Це все. Більше нічого корисного для людства ООН не робила. Створила бюрократичну систему і стягує плату для зарплат функціонерам за право висловитися без наслідків взагалі на асамблеї ООН. Ось уже 50 років ООН є сінекурою для відставних чиновників світу. Нічого, підкреслюю, ні-чо-го вони не роблять, а всі важливі рішення приймає Рада Безпеки ООН в якій досі знаходиться країна агресор росія з правом вето... 200 країн тупо платять за трибуну з якої їх ніхто не чує... Зате пишуть звіти, які як виявилось теж нікому не потрібні. Ну от який сенс читати те що ніяким чином не виконується бо всі гроші зжер апарат і виплатив пенсії. В секторі Газа 15 000 спвробітників ООН займалися гуманітарною діяльністю і безпосередньо приймали участь в нападі на Ізраїль... Це дно... Організацію потрібно закривати і натомість створювати нову. Всіх паразитів звільнити. Країни мають перестати сплачувати внески в фіктивну паразитичну контору, яка стала притулком і спонсором терористів...
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03.08.2025 00:06 Відповісти
💯%
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03.08.2025 00:29 Відповісти
Не читав звіти, але ОСУДЖУЮ! Саме той, випадок!
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03.08.2025 00:06 Відповісти
В совбезе ООН сидит кремлёвский упырь . Нах нужна эта шобла.
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03.08.2025 00:07 Відповісти
і жовтопика макака

.
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03.08.2025 00:15 Відповісти
Пора опановувати інфографіку, ютубі та інші медіа для ********* мозку зі слабкою концентрацією уваги.
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03.08.2025 00:07 Відповісти
Їхні звіти майже ніхто не читає, бо їхні звіти ні на що не впливають.
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03.08.2025 00:13 Відповісти
тому вони пишуть звіти про звіти, які ні на що не впливають

.
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03.08.2025 00:16 Відповісти
Досліджуючи тему, хто в світі ні ×ера корисного не робить, ООН вийшла сама на себе.
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03.08.2025 00:23 Відповісти
татишо
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03.08.2025 00:28 Відповісти
Ось і підсумок діяльності цієї безтолкової організації.
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03.08.2025 00:53 Відповісти
ООН зрадила свої установчі принципи - Декларацію Прав Людини. Я вивчав Декларацію Прав Людини на юридичному факультеті Ноттінгемського університету під керівництвом професора Харріса, який 20 років працював в ООН. Цікаво що він би сказав тим службовцям ООН які десятиліттями працювали в Секторі Газа, отримували оонівську зарплату, а потім взяли в лапи автомати і мачете і кинулись разом з Хамасом вбивати мирних ізраїльтян з криками "Аллаху акбар"...
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03.08.2025 01:13 Відповісти
 
 