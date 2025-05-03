ООН готує масштабну реформу через скорочення допомоги від США, - Reuters

ООН через намір США скоротити фінансування організації готує масштабну реформу. Може бути проведено об'єднання основних департаментів та перерозподіл ресурсів по всьому світу.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

За даними агентства, ООН розглядає масштабну реформу, яка передбачає об'єднання основних департаментів та перерозподіл ресурсів по всьому світу.

Планування реформи відбувається на тлі скорочення іноземної допомоги США після приходу до влади президента Дональда Трампа, підкреслюють журналісти.

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У службовій записці робочої групи зазначається, що "геополітичні зрушення та суттєве скорочення бюджету іноземної допомоги ставлять під сумнів легітимність та ефективність Організації".

У шестисторінковому документі є перелік пропозицій об'єднати десятки агентств ООН у чотири основні департаменти: мир і безпека, гуманітарні питання, сталий розвиток та права людини.

За даними видання, у низці зауважень в документі згадуються дублювання мандатів, неефективне використання ресурсів та роздуття керівних посад.

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