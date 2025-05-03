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Новини Реформи ООН
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ООН готує масштабну реформу через скорочення допомоги від США, - Reuters

ООН чекає реорганізація

ООН через намір США скоротити фінансування організації готує масштабну реформу. Може бути проведено об'єднання основних департаментів та перерозподіл ресурсів по всьому світу.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

За даними агентства, ООН розглядає масштабну реформу, яка передбачає об'єднання основних департаментів та перерозподіл ресурсів по всьому світу.

Планування реформи відбувається на тлі скорочення іноземної допомоги США після приходу до влади президента Дональда Трампа, підкреслюють журналісти.

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У службовій записці робочої групи зазначається, що "геополітичні зрушення та суттєве скорочення бюджету іноземної допомоги ставлять під сумнів легітимність та ефективність Організації".

У шестисторінковому документі є перелік пропозицій об'єднати десятки агентств ООН у чотири основні департаменти: мир і безпека, гуманітарні питання, сталий розвиток та права людини.

За даними видання, у низці зауважень в документі згадуються дублювання мандатів, неефективне використання ресурсів та роздуття керівних посад.

Також читайте: Продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги українцям до кінця травня. Хто зможе отримати?. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ООН (3358) США (23024) фінансування (3127)


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Топ коментарі
+5
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03.05.2025 15:39
+4
розпускайтесь - ви всеодно нічого не вирішуєте
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03.05.2025 15:31
+2
Организация Обеспокоенных Наций

Завдяки цій структурі я відкрив для себе глибину і безліч відтінків таких відчуттів як стурбованість і занепокоєння...
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03.05.2025 15:57
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розпускайтесь - ви всеодно нічого не вирішуєте
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03.05.2025 15:31 Відповісти
Від магнітиків на холодильнику більше користі, ніж від ООН
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03.05.2025 15:33 Відповісти
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03.05.2025 15:39 Відповісти
Скорочення фінансування цієї банди ледацюг-єдина корисна справа Чубчика.
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03.05.2025 15:50 Відповісти
Закрыть паразитическую Организацию Объёгоривания Наций !
Весь персонал отправить на продолжительную принудительную трудотерапию!
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03.05.2025 15:55 Відповісти
Абсолютно бесполезная организация пока Раша сидит в СБ .РАСПУСКАЙТЕ..
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03.05.2025 15:56 Відповісти
Организация Обеспокоенных Наций

Завдяки цій структурі я відкрив для себе глибину і безліч відтінків таких відчуттів як стурбованість і занепокоєння...
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03.05.2025 15:57 Відповісти
США выделяли 28 миллиардов долларов в год на "программы ООН".
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03.05.2025 16:05 Відповісти
 
 