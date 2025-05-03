ООН готовит масштабную реформу в связи с сокращением помощи от США, - Reuters

ООН из-за намерения США сократить финансирование организации готовит масштабную реформу. Может быть проведено объединение основных департаментов и перераспределение ресурсов по всему миру.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

По данным агентства, ООН рассматривает масштабную реформу, которая предусматривает объединение основных департаментов и перераспределение ресурсов по всему миру.

Планирование реформы происходит на фоне сокращения иностранной помощи США после прихода к власти президента Дональда Трампа, подчеркивают журналисты.

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В служебной записке рабочей группы отмечается, что "геополитические сдвиги и существенное сокращение бюджета иностранной помощи ставят под сомнение легитимность и эффективность Организации".

В шестистраничном документе есть перечень предложений объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.

По данным издания, в ряде замечаний в документе упоминаются дублирование мандатов, неэффективное использование ресурсов и раздутие руководящих должностей.

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