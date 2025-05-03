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Новости Реформы ООН
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ООН готовит масштабную реформу в связи с сокращением помощи от США, - Reuters

ООН ждет реорганизация

ООН из-за намерения США сократить финансирование организации готовит масштабную реформу. Может быть проведено объединение основных департаментов и перераспределение ресурсов по всему миру.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

По данным агентства, ООН рассматривает масштабную реформу, которая предусматривает объединение основных департаментов и перераспределение ресурсов по всему миру.

Планирование реформы происходит на фоне сокращения иностранной помощи США после прихода к власти президента Дональда Трампа, подчеркивают журналисты.

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В служебной записке рабочей группы отмечается, что "геополитические сдвиги и существенное сокращение бюджета иностранной помощи ставят под сомнение легитимность и эффективность Организации".

В шестистраничном документе есть перечень предложений объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.

По данным издания, в ряде замечаний в документе упоминаются дублирование мандатов, неэффективное использование ресурсов и раздутие руководящих должностей.

Также читайте: Украина в Совбезе ООН: Мы хотим мира как никто другой, но не любой ценой

Автор: 

ООН (4176) США (26827) финансирование (1800)


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Топ комментарии
+5
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03.05.2025 15:39
+4
розпускайтесь - ви всеодно нічого не вирішуєте
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03.05.2025 15:31
+2
Абсолютно бесполезная организация пока Раша сидит в СБ .РАСПУСКАЙТЕ..
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03.05.2025 15:56
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розпускайтесь - ви всеодно нічого не вирішуєте
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03.05.2025 15:31 Ответить
Від магнітиків на холодильнику більше користі, ніж від ООН
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03.05.2025 15:33 Ответить
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03.05.2025 15:39 Ответить
Скорочення фінансування цієї банди ледацюг-єдина корисна справа Чубчика.
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03.05.2025 15:50 Ответить
Закрыть паразитическую Организацию Объёгоривания Наций !
Весь персонал отправить на продолжительную принудительную трудотерапию!
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03.05.2025 15:55 Ответить
Абсолютно бесполезная организация пока Раша сидит в СБ .РАСПУСКАЙТЕ..
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03.05.2025 15:56 Ответить
Организация Обеспокоенных Наций

Завдяки цій структурі я відкрив для себе глибину і безліч відтінків таких відчуттів як стурбованість і занепокоєння...
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03.05.2025 15:57 Ответить
США выделяли 28 миллиардов долларов в год на "программы ООН".
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03.05.2025 16:05 Ответить
Насамперед слід скоротити постійних членів Ради безпеки ООН.
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03.05.2025 16:39 Ответить
ООН повинно ліквідувати, як лігу націй в 1946 р.
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03.05.2025 17:10 Ответить
Простими словами - сша грошей теж не буде давати.
Сінєкури майже всі закриють
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03.05.2025 17:15 Ответить
 
 