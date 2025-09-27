Враг пытается улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска, - ОСГВ "Дніпро"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 26 сентября, противник пытался улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска. Успеха не имел.

Как отмечается, на Купянском направлении враг безуспешно атаковал в районе Колодязного, Каменки, Песчаного и Степной Новоселовки.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Дерилово, Ставки, Торское, Заречное, Шандриголово, Карповка и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Сиверском направлении российский агрессор атаковал в направлении Сиверска, Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Переездного.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Ступочек, Плещиевки, Александро-Калинового и Щербиновки. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Николайполье, Новопавловка, Софиевка, Шахово, Заповедное, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для вражеских войск.

"На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Балаган, Чунишино, Покровск, Зверево, Новоэкономичное, Котлино и Лисовка. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области враг атаковал в районе Орехово, Молодецкого и Удачного. Противник получил достойный отпор, цели не достиг", - добавили в ОСГВ "Дніпро".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филии, Андреевки-Клевцово, Сичневого, Березового, Камышевахи, Алексеевки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.

На Гуляйпольском направлении агрессор провел безуспешную атаку в районе Полтавки.