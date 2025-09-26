На востоке Силы обороны отразили вражеские атаки на восьми направлениях, - ОСГВ "Дніпро"

Украинские войска отбили все атаки российских захватчиков на ключевых направлениях Восточного фронта. Потерь позиций не допущено.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно атаковал в Волчанске, а также в районе Долгенького и Табаевки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили вражеские атаки вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Заречное, Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Торское, Колодязи и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено.

На Сиверском направлении противник атаковал в направлении Сиверска и Дроновки.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Ступочек, Предтечино, Александро-Шультино, Плещиевки, Нелиповки, Александро-Калинового, Степановки и Щербиновки. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск у населенных пунктов Софиевка, Шахово, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для российского агрессора.

На Покровском направлении оккупационная армия не оставляет попыток по блокированию Покровско-Мирноградской агломерации. Вражеские войска вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Николаевка, Проминь, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Котлино и Лысовка. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Орехового, Филии, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, поставленной цели не достиг.

На Новопавловском направлении оккупанты проводили штурмовые действия в районе Сичневого, Александрограда, Сосновки, Вербового, Камышевахи, Нововасильевки, Новогригорьевки, Новониколаевки и Ялты. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается со своими потерями, пытается развивать наступление. Силы обороны сопротивляются, дают адекватный ответ российским захватчикам.

На Гуляйпольском направлении враг безуспешно атаковал позиции украинских защитников в районе Полтавки.

