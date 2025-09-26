РУС
За сутки на фронте - 200 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Противник пытался прорвать оборону на нескольких направлениях, нанося авиационные удары и обстрелы, однако украинские войска отбили все атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4396 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4774 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное Запорожской области; Херсон и Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 6 авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 198 обстрелов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и Довгенького.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодязи, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Северском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении состоялось шесть боестолкновений в районах Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак вблизи Плещиевки, Клебан-Быка, Русина Яра, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лысовка, Николаевка, Сухецкое, Проминь, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Филия.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сечневое, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 940 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 артиллерийских систем, 334 беспилотные летательные аппараты, 82 единицы автомобильной техники оккупантов.

Генштаб ВС (7003) боевые действия (4922) война в Украине (6292)
