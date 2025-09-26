На сході Сили оборони відбили ворожі атаки на восьми напрямках, - ОСУВ "Дніпро"

Українські війська відбили всі атаки російських загарбників на ключових напрямках Східного фронту. Втрат позицій не допущено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно атакував у Вовчанську, а також у районі Довгенького та Табаївки на Купʼянському напрямку.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Зарічне, Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Торське, Колодязі та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник атакував у напрямку Сіверська та Дронівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Ступочок, Предтечиного, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Неліпівки, Олександро-Калинового, Степанівки та Щербинівки. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Софіївка, Шахове, Русин Яр та Володимирівка. Без просування для російського агресора.

На Покровському напрямку окупаційна армія не полишає спроб із блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворожі війська вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миколаївка, Промінь, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Горіхового, Філії, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, поставленої мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти проводили штурмові дії в районі Січневого, Олександрограда, Соснівки, Вербового, Комишувахи, Нововасилівки, Новогригорівки, Новомиколаївки та Ялти. Тривають важкі бої, противник не рахується із своїми втратами, намагається розвивати наступ. Сили оборони чинять опір, дають адекватну відповідь російським загарбникам.

На Гуляйпільському напрямку ворог безуспішно атакував позиції українських захисників в районі Полтавки.

