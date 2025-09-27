Ворог намагається покращити тактичне положення в центральній частині Вовчанська, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби, 26 вересня, противник намагався покращити тактичне положення в центральній частині Вовчанська. Успіху не мав.

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Колодязного, Камʼянки, Піщаного та Степової Новоселівки.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили всі атаки загарбників біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Дерилове, Ставки, Торське, Зарічне, Шандриголове, Карпівка та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку російський агресор атакував у напрямку Сіверська, Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Переїзного.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Ступочок, Плещіївки, Олександро-Калинового та Щербинівки. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка, Шахове, Заповідне, Русин Яр та Володимирівка. Без просування для ворожих військ.

"На Покровському напрямку окупанти не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Балаган, Чунишине, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області ворог атакував у районі Горіхового, Молодецького та Удачного. Противник отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - додали в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Філії, Андріївки-Клевцового, Січневого, Березового, Комишувахи, Олексіївки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.

На Гуляйпільському напрямку агресор провів безуспішну атаку в районі Полтавки.