Коордштаб призывает обеспечить защиту прав пленных украинцев после отчета ОБСЕ о системных пытках

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнародовала отчет независимой миссии экспертов по обращению РФ с украинскими военнопленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом напоминает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, расследование проводили специалисты по международному праву из Франции, Чехии и Швеции. Их мандат заключался в изучении возможных нарушений международного гуманитарного права, прав человека, а также военных преступлений и преступлений против человечности.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Миссия констатировала, что страна-агрессор систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных, вместо этого называя их "лицами, задержанными за противодействие специальной военной операции". Это создает условия для незаконного уголовного преследования украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях. Такая практика грубо противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности положениям Женевских конвенций", - говорится в сообщении.

В отчете ОБСЕ зафиксированы многочисленные факты произвольных казней и убийств украинских воинов после плена, а также жестокого обращения и пыток. По данным экспертов, пытки являются распространенной и систематической практикой, которая осуществляется или толерантно относится к российским государственным структурам.

Эксперты ОБСЕ отмечают, что условия содержания военнопленных не соответствуют международным стандартам: переполненные помещения, отсутствие надлежащей медицинской помощи, питания и гигиены. Украинских военнопленных лишают возможности связи с семьями, а доступ Международного комитета Красного Креста строго ограничивается. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности.

Миссия пришла к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за масштабные и систематические нарушения международного права в обращении с украинскими военнопленными. В отчете отмечается необходимость безотлагательного международного расследования и привлечения виновных к ответственности, включая рассмотрение дел в Международном уголовном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Координационный штаб призывает международное сообщество обеспечить защиту прав военных и гражданских украинцев, находящихся в российской неволе и продолжать давление на государство-агрессора с целью прекращения этих преступлений и освобождения украинских граждан.

Напомним, в отчете ОБСЕ отмечалось, что почти 90% освобожденных украинских военнопленных рассказали о пытках в РФ.