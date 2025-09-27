"Бессмысленное решение, которое угрожает безопасности страны", - Кучеренко раскритиковал наблюдательный совет "Укрэнерго" за внезапное увольнение всего руководства

Принятое наблюдательным советом НЭК "Укрэнерго" решение об увольнении избранного на открытом конкурсе председателя правления и всего состава правления компании может повлечь серьезные угрозы для стабильности энергосистемы страны в условиях войны.

Такое мнение высказали народный депутат Украины Алексей Кучеренко и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

"А тем временем иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго", по сути, совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления. Уволили без объяснений и без всяких претензий", - заявил Кучеренко.

По его словам, заседание наблюдательного совета происходило "тайно", без аудиозаписи.

"Еще раз подчеркиваю - уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, которое наносит большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это именно в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы", - подчеркнул депутат.

Кучеренко также поставил под сомнение роль иностранных членов наблюдательных советов: "На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов - на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны - это должна быть прямая ответственность украинского правительства".

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко согласился с оценкой рисков.

"К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины накануне ОЗП создает большие риски безопасности для всей страны", - отметил эксперт.

Напомним, Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он был избран несколько месяцев назад по итогам открытого и прозрачного конкурса с привлечением западных стейкхолдеров. Деталей относительно мотивов решения пока нет.