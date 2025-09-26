Голову "Укренерго" Зайченка несподівано звільнили після трьох місяців на посаді, – ЗМІ (оновлено)

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії.

Про це пише ЕП з посиланням на джерела в уряді. Цю інформацію також підвердив перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, а також одразу кілька джерел агентства Інтерфакс-Україна в уряді та парламенті.

Подробиць стосовно причин такого рішення поки немає.

За даними джерела ЕП, виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт. Разом із тим усі члени правління "Укренерго" отримали статус в.о.

Як повідомлялося, наглядова рада "Укренерго" обрала новим головою правління компанії Віталія Зайченка наприкінці червня 2025 року. Його обрали на відкритому конкурсі. Тоді кандидатуру Зайченка підтримали всі 7 членів наглядової ради компанії.

До цього Віталій Зайченко обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

Проведення конкурсу супроводжувалося скандалом: Міненерго внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежували можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді визнавав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії. А Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже попередив уряд про можливе призупинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою Галущенка.

Нагадаємо, у лютому наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжував конкурс Korn Ferry – одна з провідних глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

До фіналу відбору на посаду голови "Укренерго" увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Тоді тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління був призначений Олексій Брехт.

До призначення він був на обіймав посаду головного диспетчера "Укренерго".