РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6292 посетителя онлайн
Новости
121 0

Рашисты ударили по Очакову: среди раненых - 18-летний парень, есть повреждения

очаків

Днем 27 сентября 2025 года войска РФ атаковали Очаков с применением fpv-дрона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского удара ранены 47-летняя женщина и 18-летний парень, они госпитализированы.

"Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поврежден дом", - уточнил глава области.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте: Враг ударил дронами по двум громадам Николаевщины: ранена женщина, есть повреждения

Автор: 

Николаевская область (2214) Очаков (96) Николаевский район (119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 