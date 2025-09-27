Рашисты ударили по Очакову: среди раненых - 18-летний парень, есть повреждения
Днем 27 сентября 2025 года войска РФ атаковали Очаков с применением fpv-дрона.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеского удара ранены 47-летняя женщина и 18-летний парень, они госпитализированы.
"Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поврежден дом", - уточнил глава области.
Больше информации на данный момент не известно.
