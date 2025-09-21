Враг ударил дронами по двум громадам Николаевской области: ранена женщина, есть повреждения

Вчера, 20 сентября, враг 19 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате одного из обстрелов в с. Дмитровка ранена 68-летняя женщина, она была госпитализирована.

"На утро состояние пострадавшей стабильное, средней тяжести. Кроме того, поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеском обстреле пока нет.