Враг ударил дронами по двум громадам Николаевской области: ранена женщина, есть повреждения
Вчера, 20 сентября, враг 19 раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате одного из обстрелов в с. Дмитровка ранена 68-летняя женщина, она была госпитализирована.
"На утро состояние пострадавшей стабильное, средней тяжести. Кроме того, поврежден частный дом", - говорится в сообщении.
Больше информации о вражеском обстреле пока нет.
