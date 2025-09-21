Ворог ударив дронами по двох громадах Миколаївщини: поранено жінку, є пошкодження

Вчора, 20 вересня, ворог 19 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка поранено 68-річну жінку, її було госпіталізовано.

"На ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти масовано атакували балістикою та "шахедами" Миколаїв: під ударом промислова інфраструктура, спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Більше інформації про ворожий обстріл наразі немає.