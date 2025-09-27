Рашисти вдарили по Очакову: серед поранених - 18-річний хлопець, є пошкодження
Вдень 27 вересня 2025 року війська РФ атакували Очаків із застосуванням fpv-дрона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожого удару поранено 47-річну жінку та 18-річного хлопця, їх госпіталізовано.
"Надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено будинок", - уточнив очільник області.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль