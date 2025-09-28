РУС
Новости Отношения РФ и США
Лавров утверждает, что договорился с Рубио о новых консультациях для нормализации отношений между США и РФ

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что следующий раунд российско-американских консультаций по "устранению раздражителей" в двусторонних отношениях состоится уже этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

"Уже было два раунда. Третий мы с (госсекретарем США. - Ред.) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров.

Больше информации о возможных консультациях США и РФ на данный момент не известно.

Лавров Сергей (2370) Рубио Марко (294)
+2
Та трамп давно вже тільки *******. І нічого більше.
28.09.2025 13:40 Ответить
+1
У коняки подразник тоді коли вожжи попадають під хвіст...
28.09.2025 13:38 Ответить
+1
Для юзера Kravchenko Igor
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-27-sentyabrya-2025---igor-aizenberg/178790#gsc.tab=0 Дам уривок ессе професора з Манхеттенського універу Ігоря Айзенберга:
Трамп "почти каждый день много говорит, каждый день пишет много твитов. Когда главы государств говорят какие-то даже очень правильные вещи, но при этом не меняют политику, когда за красивыми словами не следует никаких дел, то эти слова на самом деле не имеют какого-либо реального значения.
Никаких изменений в политике США за 4 дня, прошедшие после публикации твита о том, что Украина может освободить все оккупированные территории и победить Россию при поддержке Европейского Союза и при помощи оружия, которое США будут «продавать НАТО, не произошло. Никаких новых действий не последовало. И вряд ли стоит ожидать каких-то новых действий или изменения политики в каком-то обозримом будущем.
47-й президент не решит вдруг стать сторонником ценностей либеральной демократии, свободы и прав человека. Он будет продолжать оставаться авторитарным по своей природе лидером, стремящимся к установлению авторитарной власти в США, он не перестанет стремиться к тому, чтобы подражать диктаторам и быть на них похожим.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью британскому Таймс Радио в пятницу сказал, что политика Трампа по отношению к Украине, которую он определил в своем твите во вторник - это не политика поддержки страны, сражающейся за свою свободу, не политика поддержки демократии в борьбе с авторитаризмом, а политика заключения сделок по продаже оружия. С этим невозможно не согласиться.
Однако, то, что 47-й президент продает оружие европейским странам для передачи Украине, не блокирует передачу Украине разведданных, в данный момент не оказывает на Украину давление с целью заставить ее капитулировать, - это лучшее, что можно на сегодняшний день ожидать. Хотя это постыдная для США политика. Потому что США должны поддерживать Украину. И это мнение большинства американцев (данные опроса Фокс: лишь 40% опрошенных поддерживают политику Трампа по отношению к Украине, в то время как 59% с ней не согласны)".
28.09.2025 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін крутить американцями як хоче.
28.09.2025 13:20 Ответить
Бабло понад усе
28.09.2025 13:25 Ответить
Нехай консультууються. Це нічого кардинально не змінить. Хіба що вчергове відстрочить накладання Трампом "пекельних санкцій" на касапів (і нові обіцянки таких санкцій); яких не існує в природі.
28.09.2025 13:32 Ответить
Це якраз зміни, і знак того що Трамп чхати вже хотів на Україну з таким лідором.
28.09.2025 13:35 Ответить
Та трамп давно вже тільки *******. І нічого більше.
28.09.2025 13:40 Ответить
Так і війна не у США, які до Трампа питання взагалі.
28.09.2025 13:56 Ответить
Логічно, але не повністю. Там нижче по гілці - відповідь, чому США за своєю природою не може ухилитися від нашої війни.
28.09.2025 14:04 Ответить
Це чиєсь особисте бачення ситуації та їх "хотелки". Без панаду на країну НАТО нема підстав . Насправді США вже не має ніякого резону втрете за 110 років впрягатися у війну європейців.
28.09.2025 14:09 Ответить
Поки Zеленський заявляв, що не буде жодних перемовин з рашистами - трампісти закликали до президентських виборів в Україні і заявляли про нелегітимність гундосого. Як тільки Zеленський погодився на перемовини - ці заклики і заяви припинились.

Тепер Краснову потрібно, щоб Европа покинула Україну. Зараз фінансування України повністю висить на Европі, тому Краснову треба, щоб Европа витрачала ще набагато більше завдяки відмові від дешевих рашистських вуглеводнів, заміна яким коштує набагато дорожче.

Всі витрати на українських біженців, на зброю, на компенсацію величезного бюджетного дефіциту України - вже на Европі. Залишилось, щоб підскочили витрати на нафту й газ - і Европа швиденько загнеться, бо ці гроші беруть з кишень звичайних европейців, а тим не хочеться витрачати гроші на війну, в якій невідомо, як перемогти кацапів. Чудовий план, Краснов!
28.09.2025 13:56 Ответить
А потім Світова війна прийде і в Европу і в Вашингтон.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:14 Ответить
У коняки подразник тоді коли вожжи попадають під хвіст...
28.09.2025 13:38 Ответить
Стара кляча як завжди бреше. З кацапами ніколи не потрібно домовлятися, точніше неможливо, вони великі брехуни і потвори. Всі американські президенти за часів царювання пуйла були обмануті. Але кожен наступний думає, що якщо він перезавантажить відносини з кацапами, то наступить мир. Дудки, життя кацапа - це лайно, обман і війни.
28.09.2025 13:41 Ответить
Падлячі трампісти всіма силами затягують час, щоб дати кацапам шанс окупувати ще більше територій з українцями.

#уйло дякує тобі, наволоч руда!
Вперше в історії американцями керує російська підстилка.
28.09.2025 13:42 Ответить
Та не звертайте увагу на США і їх рудого придурка. Ми вільна і незалежна країна, яка у 2019 році провела демократичні вибори і вибрали того, хто обіцяв закінчити війну. Як він мав її закінчити, коли знищував нашу оборону і все закатував в асфальт. За шість з лишнім років ніякого озброєння не випустив, хіба що 100 тисяч бракованих мін і дорогих дронів, які неможливо використовувати. Чи Боневтік думав, що його армія буде воювати чужою зброєю?
28.09.2025 14:07 Ответить
Для юзера Kravchenko Igor
28.09.2025 13:47 Ответить
Большинство американцев в общем довольны политикой Трампа. Поток нелегалов уменьшился в десятки раз, их даже начали активно депортировать, бензин подешевел -это то, что волнует амеров. А Украине он ничего не обещал. На последней встрече Зе рассказало ему об своих успехах, Трамп его за это похвалил и сказал продолжать в том же духе, пусть Европа для него закупает оружие и наступай хлопчик хоть до Мацквы
28.09.2025 14:15 Ответить
Лавров стверджує, що Рубійо не лише мазохіст, але й ідійот!
28.09.2025 13:50 Ответить
а место украины в жопе- что скажут то и делать
28.09.2025 13:53 Ответить
Коли лавров відкриває рота з нього вилітають могильні мухи
28.09.2025 14:01 Ответить
 
 