Лавров утверждает, что договорился с Рубио о новых консультациях для нормализации отношений между США и РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что следующий раунд российско-американских консультаций по "устранению раздражителей" в двусторонних отношениях состоится уже этой осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

"Уже было два раунда. Третий мы с (госсекретарем США. - Ред.) Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал Лавров.

Больше информации о возможных консультациях США и РФ на данный момент не известно.