РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4927 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и США Встреча Трампа и Путина на Аляске
2 911 56

В отношениях США и России появился "свет в конце туннеля", - Путин

переговоры на Аляске

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".

Его заявление цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа "содержательной и откровенной".

Российский диктатор сказал, что с возвращением Трампа на пост президента США в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".

"Контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю, что наши первые шаги - это лишь начало полномасштабного восстановления наших отношений. Это зависит от наших западных партнеров в широком смысле слова, потому что США также связаны определенными обязательствами в рамках различных альянсов", - сказал Путин.

Он также заявил, что РФ обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

Читайте также: США рассматривали использование российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске, - Reuters

Автор: 

путин владимир (32048) россия (96939) США (27759) Трамп Дональд (6452) Аляска (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Трамп присвітив - виводить вбивцю в люди
показать весь комментарий
22.08.2025 22:55 Ответить
+16
**** ти кончена, шоб ти в гробу через дірочку те світло бачив
показать весь комментарий
22.08.2025 22:55 Ответить
+11
Ну, Кремль недарма скільки сил та грошей вклав в його перемогу. Тепер має відпрацьовувати.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп присвітив - виводить вбивцю в люди
показать весь комментарий
22.08.2025 22:55 Ответить
Ну, Кремль недарма скільки сил та грошей вклав в його перемогу. Тепер має відпрацьовувати.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:56 Ответить
Вони в тромба з 90 бабло вкладали.
А в 70-80 совкі просто співпрацювали
показать весь комментарий
22.08.2025 23:50 Ответить
Та ні, те світло у кінці тунелю- то паротяг назустріч його ботоксній пиці
показать весь комментарий
22.08.2025 23:00 Ответить
НЄ надєйтєсь !

Діп Стейт США ніхто не відміняв

.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:01 Ответить
Це світло - педофіл Трамп і те що він любить 12-14 річних дівчаток а Пуйло таких же хлопчиків
показать весь комментарий
22.08.2025 22:55 Ответить
**** ти кончена, шоб ти в гробу через дірочку те світло бачив
показать весь комментарий
22.08.2025 22:55 Ответить
А чи буде світло в кінці тунелю? - подумав кролик, якого проковтнув удав.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:42 Ответить
А ще воно сказало що "росія робить все для того, щоб припинити війну, розпочату в 2014 році проти населення Донбасу"

🤡
показать весь комментарий
22.08.2025 22:56 Ответить
***** дурне розчинися в своєму чемодані в який сереш і забери з собою свою недокраїну дебілів і недолюдей.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:57 Ответить
***** на фото як дуркує - на радостях
показать весь комментарий
22.08.2025 22:58 Ответить
Знову вішає лапшу на довгі уши рудого нарциса....
показать весь комментарий
22.08.2025 23:00 Ответить
Зріст Трампа - 191 см
зріст Меркель- 164 см ( повна інформація від ваги й до...)
зріст Хйла - на гугл -пошуках різних держав різний від 158 до 170
особисто пройшла кучу країн їхньою мовою.

А тепер дивимося фото й на Меркель та Путіна часів там Трампа на саміті двадцятки у Гамбурзі у 2017 році
показать весь комментарий
22.08.2025 23:01 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 23:02 Ответить
Зріст Ердогана - на один дюйм нижче Трампа.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:06 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 23:10 Ответить
Кривавочервона доріжка підняла ***** (?) до висот простреленого вуха САМОГО ТРАМПА!!!
показать весь комментарий
22.08.2025 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h_xt6GMpmR8

психолог -"двойник облажался

Двойник Путина прокололся! Эксперт нашёл фатальные нестыковки. Подмена раскрыта / Палата №5
показать весь комментарий
22.08.2025 23:15 Ответить
викладено на УНІАН , котре належить БЄНІ - віримо чи ні цьому психологу ...але щось - таки у цьому все є.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:16 Ответить
яких висот досягла рашка - окурок на ходулях висотою 20 см жваво збігає по трапу - фото у психолога є ...
показать весь комментарий
22.08.2025 23:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GwN_7D0Qs7I

сайт на шведському пошуку в гугл - троєкратноє УРА хйлу лодонями Трампа тут не вирізане , але факт, що він на ходулях - НО КАК СПУСКАЄЦЦА .Порівняйте з тим як долає східці трапу Трамп .
Тому мій висновок- ДВІЙНИК , ЗДОРОВІШИЙ (може й молодший) , вищого зробити не змогли, бо йому треба ж таки іноді трохи імітувати зріст справжнього, тому поставили на ходулі , справився з ними борзо .
А от чому й чим абідел Трампа , що той навіть не нагодувавши послав на Х ... А потім на другий день бігав робив доклади про розмову з європейцями ... Мабуть колись дізнаємося таки правду .
показать весь комментарий
22.08.2025 23:46 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 23:18 Ответить
Так це василіч
показать весь комментарий
22.08.2025 23:51 Ответить
значит, хйло скоро zдхне
показать весь комментарий
22.08.2025 23:01 Ответить
хай трампу хтось розкаже, що в казематах в кінці тонелю чекісти розстрілювали, тому вбитий починав бачити світло - хто на шляху в рай, а хто світло в пеклі.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:01 Ответить
ну сонечко не сонечко, а руде лайно.
а от, шо руде лайно ***** в масть лягло? - тут без заперечень...
показать весь комментарий
22.08.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 23:02 Ответить
Мунк
показать весь комментарий
22.08.2025 23:06 Ответить
Знаменита картина ,, Єдмунда Мунка"
показать весь комментарий
22.08.2025 23:51 Ответить

показать весь комментарий
22.08.2025 23:03 Ответить
Мокші недоговороздатні, тому їх всіх треба знищити.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:04 Ответить
В цьому «тунелі» сонце не світить. Кожен проктолог може підтвердити.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:04 Ответить
Трумп легітимізує ***** за рахунок власної легітимності.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:07 Ответить
дуже не хочеться вас разочяровувати, але є така собі ерунда яка обзивається "незламний електорат" - у доні його достатньо і у буби.
і якщо в Америці щє є певна надія - (2й термін, вік, та і ідіотство зашкалює) ,
то стосовно України це питання, маю на увазі перевибори буби,
навіть не стоїть:
- продовжений, пес його знає на підставі якого закону, перший термін буби не другий.
- вік? - самі розумієте .
от тільки що ідіотство? - так тут виступає на сцену "недонапоржатий незламний лехторат"...
показать весь комментарий
22.08.2025 23:30 Ответить
"Незламний електорат" це 15% політично активного населення які розділені між партіями. Решта, 85% населення, приєднуються ситуативно до того хто, як їм здається, пропонує кращий спосіб рішення їх особистих проблем. Якщо проблеми не вирішуються симпатії мас зникають.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:34 Ответить
***** та Світло, поняття не сумісні.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:08 Ответить
то світло поїзда -товарняка який летить тобі назустріч....
показать весь комментарий
22.08.2025 23:11 Ответить
бактериальный люминофор в тоннеле путинской дристоты, которую жрут теперь и в Америке!
показать весь комментарий
22.08.2025 23:32 Ответить
"друшбе крєпнуть!" (С)
показать весь комментарий
22.08.2025 23:11 Ответить
У нас лишилось (із тих хто ще не в ЗСУ) 2 типи людей: 1. хто купує собі зброю і патрони із консервами. 2. хто не купує і чекає собі шунт кацапцький в задницю.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:12 Ответить
3.хто купує собі нерухомість за кордоном
показать весь комментарий
22.08.2025 23:19 Ответить
и єтот тоннель конечно же жопній тоннель вошьдя говноедов із чемодана.Попросту гвааря - понеслось говно по трубам, вірабатівая люминофор.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:17 Ответить
свет в конце тоннеля...
Это как светлое будущее совке)))
показать весь комментарий
22.08.2025 23:17 Ответить
бактериальный люминофор в тоннеле путинской дристоты, которую жрут теперь и в Америке!
показать весь комментарий
22.08.2025 23:31 Ответить
І тут ***** вже знову обжухало боневтіка. Дуже розумово розвинутого підсунули виборці в 2019році.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:18 Ответить
Дорого в рай? Или в ад?
показать весь комментарий
22.08.2025 23:19 Ответить
*****, який же Тампон шизоїд кончений. Над ним ***** відверто насміхається а рижий обмилок радіє почувши від ***** кілька лестивих слів. Пора закінчувати з усіма цими переговорами. БО ***** буде постійно бомбити і захоплювати нову територію і в цей час лестити Тампону... Нам же потрібно щодня робити рашистам дуже боляче щоб їм кожен день був не радісним і захоплена територія не коштувала того що вони втрачають по тилам. А зараз у рашистів уже проблеми з бензином і скоро почнуться бунти. Потрібно лише добавити по НПЗ і іншим заводам фламінгами чи що там в нас ще є.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:19 Ответить
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
показать весь комментарий
22.08.2025 23:26 Ответить
***** спіймало облизня, воно біситься, його курвить, тому воно ІПСОшить, грає на свій тупорилий лохторат. Якщо ти не тупорилий лохторат ЗЕлідора, який кидається лайном то в Байдена то в Шольца то в Трампа то в НАТО, то користуйся мізками, а не тим, що тобі каже КГБешна підарська ******* - *****. Бо він очікує саме такої реакції - обуренням на адресу Трампа... Хоча, звісно, думати це важко, простіше примітивно рефлексувати не вмикаючи голову. Доведено виборами 2019 року...
показать весь комментарий
22.08.2025 23:34 Ответить
Світло в кінці тунелю - це всього лише вогні поїзда, що наближається...
показать весь комментарий
22.08.2025 23:39 Ответить
DW

За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
показать весь комментарий
22.08.2025 23:40 Ответить
Світло в кінці тунелю" - це сталий вислів, що означає надію на покращення або завершення важкого періоду, коли здається, що вихід із ситуації близько. Він може бути як метафоричним, так і буквальним: у першому випадку він символізує подолання труднощів, а в другому - описує фізіологічне явище, коли перед смертю мозок генерує світлові відчуття через нестачу кисню або сплеск мозкової активності.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:04 Ответить
Кацапи сидячи в дупі угледіли промінь світла через отвір.
показать весь комментарий
23.08.2025 00:09 Ответить
Але в бункері світло вже не з'явиться. Ото хіба в тунелі до бункера.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:08 Ответить
 
 