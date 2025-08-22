В отношениях США и России появился "свет в конце туннеля", - Путин

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".

Его заявление цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа "содержательной и откровенной".

Российский диктатор сказал, что с возвращением Трампа на пост президента США в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".

"Контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю, что наши первые шаги - это лишь начало полномасштабного восстановления наших отношений. Это зависит от наших западных партнеров в широком смысле слова, потому что США также связаны определенными обязательствами в рамках различных альянсов", - сказал Путин.

Он также заявил, что РФ обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

