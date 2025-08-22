В отношениях США и России появился "свет в конце туннеля", - Путин
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".
Его заявление цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Кремля назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа "содержательной и откровенной".
Российский диктатор сказал, что с возвращением Трампа на пост президента США в отношениях США и России появился "свет в конце тоннеля".
"Контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю, что наши первые шаги - это лишь начало полномасштабного восстановления наших отношений. Это зависит от наших западных партнеров в широком смысле слова, потому что США также связаны определенными обязательствами в рамках различных альянсов", - сказал Путин.
Он также заявил, что РФ обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске.
Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.
А в 70-80 совкі просто співпрацювали
Діп Стейт США ніхто не відміняв
зріст Меркель- 164 см ( повна інформація від ваги й до...)
зріст Хйла - на гугл -пошуках різних держав різний від 158 до 170
особисто пройшла кучу країн їхньою мовою.
А тепер дивимося фото й на Меркель та Путіна часів там Трампа на саміті двадцятки у Гамбурзі у 2017 році
психолог -"двойник облажался
сайт на шведському пошуку в гугл - троєкратноє УРА хйлу лодонями Трампа тут не вирізане , але факт, що він на ходулях - НО КАК СПУСКАЄЦЦА .Порівняйте з тим як долає східці трапу Трамп .
Тому мій висновок- ДВІЙНИК , ЗДОРОВІШИЙ (може й молодший) , вищого зробити не змогли, бо йому треба ж таки іноді трохи імітувати зріст справжнього, тому поставили на ходулі , справився з ними борзо .
А от чому й чим абідел Трампа , що той навіть не нагодувавши послав на Х ... А потім на другий день бігав робив доклади про розмову з європейцями ... Мабуть колись дізнаємося таки правду .
а от, шо руде лайно ***** в масть лягло? - тут без заперечень...
і якщо в Америці щє є певна надія - (2й термін, вік, та і ідіотство зашкалює) ,
то стосовно України це питання, маю на увазі перевибори буби,
навіть не стоїть:
- продовжений, пес його знає на підставі якого закону, перший термін буби не другий.
- вік? - самі розумієте .
от тільки що ідіотство? - так тут виступає на сцену "недонапоржатий незламний лехторат"...
Это как светлое будущее совке)))
За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.