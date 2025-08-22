У відносинах США та Росії з’явилось "світло у кінці тунелю", - Путін

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що зараз у відносинах США та Росії зʼявилось "світло у кінці тунелю".

Його заяву цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Кремля назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня "змістовною та відвертою".

Російський диктатор сказав, що з поверненням Трампа на пост президента США у відносинах США та Росії зʼявилось "світло у кінці тунелю".

"Контакти продовжуються на рівні наших міністерств та компаній. Я розраховую, що наші перші кроки - це лише початок повномасштабного відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому значенні слова, тому що США також пов'язані певними зобов'язаннями в рамках різних альянсів", - сказав Путін.

Він також заявив, що РФ обговорює з США можливість співпраці в Арктиці та на Алясці.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

