У відносинах США та Росії з’явилось "світло у кінці тунелю", - Путін

переговори на Алясці

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що зараз у відносинах США та Росії зʼявилось "світло у кінці тунелю".

Його заяву цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Кремля назвав свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня "змістовною та відвертою".

Російський диктатор сказав, що з поверненням Трампа на пост президента США у відносинах США та Росії зʼявилось "світло у кінці тунелю".

"Контакти продовжуються на рівні наших міністерств та компаній. Я розраховую, що наші перші кроки - це лише початок повномасштабного відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому значенні слова, тому що США також пов'язані певними зобов'язаннями в рамках різних альянсів", - сказав Путін.

Він також заявив, що РФ обговорює з США можливість співпраці в Арктиці та на Алясці.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

Читайте також: США розглядали використання російських криголамів для розробки газових проєктів на Алясці, - Reuters

+14
Трамп присвітив - виводить вбивцю в люди
22.08.2025 22:55 Відповісти
+10
**** ти кончена, шоб ти в гробу через дірочку те світло бачив
22.08.2025 22:55 Відповісти
+5
Це світло - педофіл Трамп і те що він любить 12-14 річних дівчаток а Пуйло таких же хлопчиків
22.08.2025 22:55 Відповісти
Трамп присвітив - виводить вбивцю в люди
22.08.2025 22:55 Відповісти
Ну, Кремль недарма скільки сил та грошей вклав в його перемогу. Тепер має відпрацьовувати.
22.08.2025 22:56 Відповісти
Вони в тромба з 90 бабло вкладали.
А в 70-80 совкі просто співпрацювали
22.08.2025 23:50 Відповісти
Та ні, те світло у кінці тунелю- то паротяг назустріч його ботоксній пиці
22.08.2025 23:00 Відповісти
НЄ надєйтєсь !

Діп Стейт США ніхто не відміняв

.
22.08.2025 23:01 Відповісти
Це світло - педофіл Трамп і те що він любить 12-14 річних дівчаток а Пуйло таких же хлопчиків
22.08.2025 22:55 Відповісти
**** ти кончена, шоб ти в гробу через дірочку те світло бачив
22.08.2025 22:55 Відповісти
А чи буде світло в кінці тунелю? - подумав кролик, якого проковтнув удав.
22.08.2025 23:42 Відповісти
А ще воно сказало що "росія робить все для того, щоб припинити війну, розпочату в 2014 році проти населення Донбасу"

🤡
22.08.2025 22:56 Відповісти
***** дурне розчинися в своєму чемодані в який сереш і забери з собою свою недокраїну дебілів і недолюдей.
22.08.2025 22:57 Відповісти
***** на фото як дуркує - на радостях
22.08.2025 22:58 Відповісти
Знову вішає лапшу на довгі уши рудого нарциса....
22.08.2025 23:00 Відповісти
Зріст Трампа - 191 см
зріст Меркель- 164 см ( повна інформація від ваги й до...)
зріст Хйла - на гугл -пошуках різних держав різний від 158 до 170
особисто пройшла кучу країн їхньою мовою.

А тепер дивимося фото й на Меркель та Путіна часів там Трампа на саміті двадцятки у Гамбурзі у 2017 році
22.08.2025 23:01 Відповісти
22.08.2025 23:02 Відповісти
Зріст Ердогана - на один дюйм нижче Трампа.
22.08.2025 23:06 Відповісти
22.08.2025 23:10 Відповісти
Кривавочервона доріжка підняла ***** (?) до висот простреленого вуха САМОГО ТРАМПА!!!
22.08.2025 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h_xt6GMpmR8

психолог -"двойник облажался

Двойник Путина прокололся! Эксперт нашёл фатальные нестыковки. Подмена раскрыта / Палата №5
22.08.2025 23:15 Відповісти
викладено на УНІАН , котре належить БЄНІ - віримо чи ні цьому психологу ...але щось - таки у цьому все є.
22.08.2025 23:16 Відповісти
яких висот досягла рашка - окурок на ходулях висотою 20 см жваво збігає по трапу - фото у психолога є ...
22.08.2025 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GwN_7D0Qs7I

сайт на шведському пошуку в гугл - троєкратноє УРА хйлу лодонями Трампа тут не вирізане , але факт, що він на ходулях - НО КАК СПУСКАЄЦЦА .Порівняйте з тим як долає східці трапу Трамп .
Тому мій висновок- ДВІЙНИК , ЗДОРОВІШИЙ (може й молодший) , вищого зробити не змогли, бо йому треба ж таки іноді трохи імітувати зріст справжнього, тому поставили на ходулі , справився з ними борзо .
А от чому й чим абідел Трампа , що той навіть не нагодувавши послав на Х ... А потім на другий день бігав робив доклади про розмову з європейцями ... Мабуть колись дізнаємося таки правду .
22.08.2025 23:46 Відповісти
22.08.2025 23:18 Відповісти
Так це василіч
22.08.2025 23:51 Відповісти
значит, хйло скоро zдхне
22.08.2025 23:01 Відповісти
хай трампу хтось розкаже, що в казематах в кінці тонелю чекісти розстрілювали, тому вбитий починав бачити світло - хто на шляху в рай, а хто світло в пеклі.
22.08.2025 23:01 Відповісти
ну сонечко не сонечко, а руде лайно.
а от, шо руде лайно ***** в масть лягло? - тут без заперечень...
22.08.2025 23:02 Відповісти
22.08.2025 23:02 Відповісти
Мунк
22.08.2025 23:06 Відповісти
Знаменита картина ,, Єдмунда Мунка"
показати весь коментар
22.08.2025 23:51 Відповісти

22.08.2025 23:03 Відповісти
Мокші недоговороздатні, тому їх всіх треба знищити.
22.08.2025 23:04 Відповісти
В цьому «тунелі» сонце не світить. Кожен проктолог може підтвердити.
22.08.2025 23:04 Відповісти
Трумп легітимізує ***** за рахунок власної легітимності.
22.08.2025 23:07 Відповісти
дуже не хочеться вас разочяровувати, але є така собі ерунда яка обзивається "незламний електорат" - у доні його достатньо і у буби.
і якщо в Америці щє є певна надія - (2й термін, вік, та і ідіотство зашкалює) ,
то стосовно України це питання, маю на увазі перевибори буби,
навіть не стоїть:
- продовжений, пес його знає на підставі якого закону, перший термін буби не другий.
- вік? - самі розумієте .
от тільки що ідіотство? - так тут виступає на сцену "недонапоржатий незламний лехторат"...
22.08.2025 23:30 Відповісти
***** та Світло, поняття не сумісні.
22.08.2025 23:08 Відповісти
то світло поїзда -товарняка який летить тобі назустріч....
22.08.2025 23:11 Відповісти
бактериальный люминофор в тоннеле путинской дристоты, которую жрут теперь и в Америке!
22.08.2025 23:32 Відповісти
"друшбе крєпнуть!" (С)
22.08.2025 23:11 Відповісти
У нас лишилось (із тих хто ще не в ЗСУ) 2 типи людей: 1. хто купує собі зброю і патрони із консервами. 2. хто не купує і чекає собі шунт кацапцький в задницю.
22.08.2025 23:12 Відповісти
3.хто купує собі нерухомість за кордоном
22.08.2025 23:19 Відповісти
и єтот тоннель конечно же жопній тоннель вошьдя говноедов із чемодана.Попросту гвааря - понеслось говно по трубам, вірабатівая люминофор.
22.08.2025 23:17 Відповісти
свет в конце тоннеля...
Это как светлое будущее совке)))
22.08.2025 23:17 Відповісти
бактериальный люминофор в тоннеле путинской дристоты, которую жрут теперь и в Америке!
22.08.2025 23:31 Відповісти
І тут ***** вже знову обжухало боневтіка. Дуже розумово розвинутого підсунули виборці в 2019році.
22.08.2025 23:18 Відповісти
Дорого в рай? Или в ад?
22.08.2025 23:19 Відповісти
*****, який же Тампон шизоїд кончений. Над ним ***** відверто насміхається а рижий обмилок радіє почувши від ***** кілька лестивих слів. Пора закінчувати з усіма цими переговорами. БО ***** буде постійно бомбити і захоплювати нову територію і в цей час лестити Тампону... Нам же потрібно щодня робити рашистам дуже боляче щоб їм кожен день був не радісним і захоплена територія не коштувала того що вони втрачають по тилам. А зараз у рашистів уже проблеми з бензином і скоро почнуться бунти. Потрібно лише добавити по НПЗ і іншим заводам фламінгами чи що там в нас ще є.
22.08.2025 23:19 Відповісти
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
22.08.2025 23:26 Відповісти
🥕 морквк для віслючка-лощка трампа
22.08.2025 23:27 Відповісти
***** спіймало облизня, воно біситься, його курвить, тому воно ІПСОшить, грає на свій тупорилий лохторат. Якщо ти не тупорилий лохторат ЗЕлідора, який кидається лайном то в Байдена то в Шольца то в Трампа то в НАТО, то користуйся мізками, а не тим, що тобі каже КГБешна підарська ******* - *****. Бо він очікує саме такої реакції - обуренням на адресу Трампа... Хоча, звісно, думати це важко, простіше примітивно рефлексувати не вмикаючи голову. Доведено виборами 2019 року...
22.08.2025 23:34 Відповісти
Світло в кінці тунелю - це всього лише вогні поїзда, що наближається...
22.08.2025 23:39 Відповісти
DW

За перші шість місяців нинішнього року, з того часу як Трамп знову став президентом США, торгівля між країнами зросла на 32% у порівнянні з першим півріччям минулого року.
Основну частину торгівлі складає імпорт до США з Росії.
В першу чергу, це постачання добрив.
В першій половині цього року США закупили у Росії добрив на 927 млн доларів.
За даними CNN, США особливо залежать від імпорту з Росії трьох видів добрив: сечовини, рідкої аміачної селітри та хлористого калію.
На другому місці за обсягами імпорту - уран і плутоній.
За перші шість місяців 2025 року США заплатили Росії за їх постачання близько 755 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - 624 млн доларів. На третьому місці за обсягами імпорту до США з Росії - паладій.
За даними влади США, за перше півріччя країна закупила цього металу на 594 млн доларів, тоді як за весь минулий рік - на 878 млн доларів.
22.08.2025 23:40 Відповісти
 
 