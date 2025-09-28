Лавров стверджує, що домовився з Рубіо про нові консультації для нормалізації відносин між США та РФ

Голова МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що наступний раунд російсько-американських консультацій щодо "усунення подразників" у двосторонніх відносинах відбудеться вже цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ ,про це він сказав під час пресконференції на полях Генасамблеї ООН.

"Вже було два раунди. Третій ми з (держсекретарем США. - Ред.) Марко Рубіо домовилися провести цієї осені", — сказав Лавров.

Більше інформації щодо можливих консультацій США та РФ на цю мить не відомо.