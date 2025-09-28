Лавров стверджує, що домовився з Рубіо про нові консультації для нормалізації відносин між США та РФ
Голова МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що наступний раунд російсько-американських консультацій щодо "усунення подразників" у двосторонніх відносинах відбудеться вже цієї осені.
Як інформує Цензор.НЕТ ,про це він сказав під час пресконференції на полях Генасамблеї ООН.
"Вже було два раунди. Третій ми з (держсекретарем США. - Ред.) Марко Рубіо домовилися провести цієї осені", — сказав Лавров.
Більше інформації щодо можливих консультацій США та РФ на цю мить не відомо.
Тепер Краснову потрібно, щоб Европа покинула Україну. Зараз фінансування України повністю висить на Европі, тому Краснову треба, щоб Европа витрачала ще набагато більше завдяки відмові від дешевих рашистських вуглеводнів, заміна яким коштує набагато дорожче.
Всі витрати на українських біженців, на зброю, на компенсацію величезного бюджетного дефіциту України - вже на Европі. Залишилось, щоб підскочили витрати на нафту й газ - і Европа швиденько загнеться, бо ці гроші беруть з кишень звичайних европейців, а тим не хочеться витрачати гроші на війну, в якій невідомо, як перемогти кацапів. Чудовий план, Краснов!
#уйло дякує тобі, наволоч руда!
Вперше в історії американцями керує російська підстилка.
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-27-sentyabrya-2025---igor-aizenberg/178790#gsc.tab=0 Дам уривок ессе професора з Манхеттенського універу Ігоря Айзенберга:
Трамп "почти каждый день много говорит, каждый день пишет много твитов. Когда главы государств говорят какие-то даже очень правильные вещи, но при этом не меняют политику, когда за красивыми словами не следует никаких дел, то эти слова на самом деле не имеют какого-либо реального значения.
Никаких изменений в политике США за 4 дня, прошедшие после публикации твита о том, что Украина может освободить все оккупированные территории и победить Россию при поддержке Европейского Союза и при помощи оружия, которое США будут «продавать НАТО, не произошло. Никаких новых действий не последовало. И вряд ли стоит ожидать каких-то новых действий или изменения политики в каком-то обозримом будущем.
47-й президент не решит вдруг стать сторонником ценностей либеральной демократии, свободы и прав человека. Он будет продолжать оставаться авторитарным по своей природе лидером, стремящимся к установлению авторитарной власти в США, он не перестанет стремиться к тому, чтобы подражать диктаторам и быть на них похожим.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью британскому Таймс Радио в пятницу сказал, что политика Трампа по отношению к Украине, которую он определил в своем твите во вторник - это не политика поддержки страны, сражающейся за свою свободу, не политика поддержки демократии в борьбе с авторитаризмом, а политика заключения сделок по продаже оружия. С этим невозможно не согласиться.
Однако, то, что 47-й президент продает оружие европейским странам для передачи Украине, не блокирует передачу Украине разведданных, в данный момент не оказывает на Украину давление с целью заставить ее капитулировать, - это лучшее, что можно на сегодняшний день ожидать. Хотя это постыдная для США политика. Потому что США должны поддерживать Украину. И это мнение большинства американцев (данные опроса Фокс: лишь 40% опрошенных поддерживают политику Трампа по отношению к Украине, в то время как 59% с ней не согласны)".