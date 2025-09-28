РУС
Новости Обстрелы Сумщины
Российские оккупанты изменили тактику во время атаки "Шахедами" на Конотоп, - мэр Семенихин

Последствия атаки на Конотоп 28 сентября 2025 года
Фото: Анна Матвєєнко/Суспільне Суми

Утром 28 сентября российские захватчики атаковали Конотоп на Сумщине ударными беспилотниками. Россияне применили новую тактику.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал семью дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в центре города, там поврежден трамвай.

"Удар средней тяжести по городу. Нам придется определенный период времени восстанавливаться. Они сейчас изменили тактику. "Шахед" не сразу бьет в ту цель, куда запланировано. Он делает круги вокруг города, чтобы оказать давление на жителей. Сегодня это было особенно заметно. Эти пять или семь "Шахедов" по очереди заходили на удар. Один беспилотник у нас раз 12 кружил вокруг нескольких микрорайонов", - рассказал Семенихин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конотоп атаковали "шахеды": повреждена транспортная инфраструктура, двое раненых. ФОТО (дополнено)

В городе было остановлено водоснабжение. Однако специалистам уже удалось его восстановить.

В Конотопской громаде за медицинской помощью обратились мужчина и женщина. Предварительно у них легкие травмы, сообщил ранее начальник ОВА Григоров.

Конотоп (134) обстрел (29743) Сумская область (3700) Семенихин Артем (41) Конотопский район (36) война в Украине (6321)
Коли в 2014 писял. Следущая война, будет война дронов.
Война спупников. Месяц говорю.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:41 Ответить
5 или 7 дронов. Или 14, а может 25 или больше.
показать весь комментарий
28.09.2025 13:59 Ответить
Не треба недооцінювати ворога. На жаль кацапня теж вчиться воювати...
показать весь комментарий
28.09.2025 14:12 Ответить
 
 