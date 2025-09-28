Российские оккупанты изменили тактику во время атаки "Шахедами" на Конотоп, - мэр Семенихин

Фото: Анна Матвєєнко/Суспільне Суми

Утром 28 сентября российские захватчики атаковали Конотоп на Сумщине ударными беспилотниками. Россияне применили новую тактику.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал семью дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в центре города, там поврежден трамвай.

"Удар средней тяжести по городу. Нам придется определенный период времени восстанавливаться. Они сейчас изменили тактику. "Шахед" не сразу бьет в ту цель, куда запланировано. Он делает круги вокруг города, чтобы оказать давление на жителей. Сегодня это было особенно заметно. Эти пять или семь "Шахедов" по очереди заходили на удар. Один беспилотник у нас раз 12 кружил вокруг нескольких микрорайонов", - рассказал Семенихин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конотоп атаковали "шахеды": повреждена транспортная инфраструктура, двое раненых. ФОТО (дополнено)

В городе было остановлено водоснабжение. Однако специалистам уже удалось его восстановить.

В Конотопской громаде за медицинской помощью обратились мужчина и женщина. Предварительно у них легкие травмы, сообщил ранее начальник ОВА Григоров.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!