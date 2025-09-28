УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7560 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
1 210 3

Російські окупанти змінили тактику під час атаки "шахедами" на Конотоп, - мер Семеніхін

Наслідки атаки на Конотоп 28 вересня 2025 року
Фото: Анна Матвєєнко/Суспільне Суми

Вранці 28 вересня російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Росіяни застосували нову тактику.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у коментарі Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував сімома дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в центрі міста, там пошкоджено трамвай.

"Удар середньої тяжкості по місту. Нам доведеться певний період часу відновлюватися. Вони зараз змінили тактику. Шахед не одразу б'є в ту ціль, куди заплановано. Він робить кола навколо міста, щоб чинити тиск на жителів. Сьогодні це було особливо помітно. Ці п'ять чи сім "шахедів" по черзі заходили на удар. Один безпілотник у нас напевне разів 12 кружляв довкола кількох мікрорайонів", - розповів Семеніхін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конотоп атакували "шахеди": пошкоджена транспортна інфраструктура, двоє поранених. ФОТО (доповнено)

У місті було зупинено водопостачання. Однак фахівцям вже вдалося його відновити.

У Конотопській громаді за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Попередньо у них легкі травми, повідомив раніше начальник ОВА Григоров.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Конотоп (121) обстріл (31080) Сумська область (4263) Семеніхін Артем (39) Конотопський район (38) війна в Україні (6371)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли в 2014 писял. Следущая война, будет война дронов.
Война спупников. Месяц говорю.
показати весь коментар
28.09.2025 13:41 Відповісти
5 или 7 дронов. Или 14, а может 25 или больше.
показати весь коментар
28.09.2025 13:59 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога. На жаль кацапня теж вчиться воювати...
показати весь коментар
28.09.2025 14:12 Відповісти
 
 