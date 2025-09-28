Російські окупанти змінили тактику під час атаки "шахедами" на Конотоп, - мер Семеніхін

Фото: Анна Матвєєнко/Суспільне Суми

Вранці 28 вересня російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Росіяни застосували нову тактику.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у коментарі Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував сімома дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в центрі міста, там пошкоджено трамвай.

"Удар середньої тяжкості по місту. Нам доведеться певний період часу відновлюватися. Вони зараз змінили тактику. Шахед не одразу б'є в ту ціль, куди заплановано. Він робить кола навколо міста, щоб чинити тиск на жителів. Сьогодні це було особливо помітно. Ці п'ять чи сім "шахедів" по черзі заходили на удар. Один безпілотник у нас напевне разів 12 кружляв довкола кількох мікрорайонів", - розповів Семеніхін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конотоп атакували "шахеди": пошкоджена транспортна інфраструктура, двоє поранених. ФОТО (доповнено)

У місті було зупинено водопостачання. Однак фахівцям вже вдалося його відновити.

У Конотопській громаді за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Попередньо у них легкі травми, повідомив раніше начальник ОВА Григоров.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!