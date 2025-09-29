Сутки в Сумской области:

За прошедшие сутки российские войска совершили 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 территориальных громадах Сумщины. Больше всего атак зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Пострадавшие гражданские

В Конотопской громаде из-за атаки БПЛА травмированы 42-летняя женщина, 33-летний мужчина и ранен 20-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранена 62-летняя женщина, также пострадали две женщины - 74 и 41 лет.

В Буринской громаде из-за удара БлЛА получила ранения 65-летняя женщина.

В течение суток враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывание ВОГ с БпЛА. В частности зафиксировано:

10 ударов КАБ;

почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также оккупанты атаковали территорию области FPV-дронами.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

в Буринской громаде повреждены частные домовладения, нежилое сооружение и объект гражданской инфраструктуры;

в Хотинской громаде поврежден частный дом;

в Сумской громаде повреждено нежилое помещение;

в Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, магазин, дом культуры;

в Краснопольской громаде повреждены частные дома;

в Конотопской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, административное помещение, многоквартирные дома, помещения учебного заведения, магазина, трамвай.

