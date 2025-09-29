Сутки в Сумской области:
За прошедшие сутки российские войска совершили 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 территориальных громадах Сумщины. Больше всего атак зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Пострадавшие гражданские
В Конотопской громаде из-за атаки БПЛА травмированы 42-летняя женщина, 33-летний мужчина и ранен 20-летний мужчина.
В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранена 62-летняя женщина, также пострадали две женщины - 74 и 41 лет.
В Буринской громаде из-за удара БлЛА получила ранения 65-летняя женщина.
В течение суток враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывание ВОГ с БпЛА. В частности зафиксировано:
- 10 ударов КАБ;
- почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.
Также оккупанты атаковали территорию области FPV-дронами.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Буринской громаде повреждены частные домовладения, нежилое сооружение и объект гражданской инфраструктуры;
- в Хотинской громаде поврежден частный дом;
- в Сумской громаде повреждено нежилое помещение;
- в Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, магазин, дом культуры;
- в Краснопольской громаде повреждены частные дома;
- в Конотопской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, административное помещение, многоквартирные дома, помещения учебного заведения, магазина, трамвай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль