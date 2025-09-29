РУС
Сутки в Сумской области:

В Госпогранслужбе объяснили, что дает освобождение Кондратовки под Сумами

За прошедшие сутки российские войска совершили 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 территориальных громадах Сумщины. Больше всего атак зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Пострадавшие гражданские

В Конотопской громаде из-за атаки БПЛА травмированы 42-летняя женщина, 33-летний мужчина и ранен 20-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде из-за удара FPV-дроном ранена 62-летняя женщина, также пострадали две женщины - 74 и 41 лет.

В Буринской громаде из-за удара БлЛА получила ранения 65-летняя женщина.

В течение суток враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывание ВОГ с БпЛА. В частности зафиксировано:

  • 10 ударов КАБ;
  • почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также оккупанты атаковали территорию области FPV-дронами.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Буринской громаде повреждены частные домовладения, нежилое сооружение и объект гражданской инфраструктуры;
  • в Хотинской громаде поврежден частный дом;
  • в Сумской громаде повреждено нежилое помещение;
  • в Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, магазин, дом культуры;
  • в Краснопольской громаде повреждены частные дома;
  • в Конотопской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, административное помещение, многоквартирные дома, помещения учебного заведения, магазина, трамвай.

обстрел Сумская область Конотопский район Сумский район Шосткинский район
