Доба на Сумщині: під ударом понад 40 населених пунктів, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки
Минулої доби російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах Сумщини. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Потерпілі цивільні
У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовано 42-річну жінку, 33-річного чоловіка та поранено 20-річного чоловіка.
У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено 62-річну жінку, також постраждали дві жінки – 74 та 41 років.
У Буринській громаді через удар БлЛА дістала поранення 65-річна жінка.
Протягом доби ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема зафіксовано:
- 10 ударів КАБ;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також окупанти атакували територію області FPV-дронами.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
- у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.
