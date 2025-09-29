УКР
Доба на Сумщині: під ударом понад 40 населених пунктів, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки

У Держприкордонслужбі пояснили, що дає визволення Кіндратівки під Сумами

Минулої доби російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах Сумщини. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Потерпілі цивільні

У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовано 42-річну жінку, 33-річного чоловіка та поранено 20-річного чоловіка.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено 62-річну жінку, також постраждали дві жінки – 74 та 41 років.

У Буринській громаді через удар БлЛА дістала поранення 65-річна жінка.

Протягом доби ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема зафіксовано:

  • 10 ударів КАБ;
  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також окупанти атакували територію області  FPV-дронами.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.

