Доба на Сумщині: під ударом понад 40 населених пунктів, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки

Минулої доби російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах Сумщини. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Потерпілі цивільні

У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовано 42-річну жінку, 33-річного чоловіка та поранено 20-річного чоловіка.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено 62-річну жінку, також постраждали дві жінки – 74 та 41 років.

У Буринській громаді через удар БлЛА дістала поранення 65-річна жінка.

Протягом доби ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема зафіксовано:

10 ударів КАБ;

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також окупанти атакували територію області FPV-дронами.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;

у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.

