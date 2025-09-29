Враг пытался улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска и возобновил наступление в районе Амбарного, - ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг пытался улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска. Также возобновил наступательные действия в районе Амбарного на Великобурлукском направлении.

Как отмечается, на Купянском направлении противник безуспешно пытался атаковать в районе Купянска.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки российских захватчиков возле населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Новоселовка, Дробышево, Дроновка и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Федоровки, Серебрянки и Григорьевки.

На Торецком направлении захватчики атаковали в районе Плещиевки, Степановки, Берестка и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Заповедное, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для оккупантов.

"На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток по блокированию Покровско-Мирноградской агломерации. Оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Мирноград, Казацкое, Николаевка, Зверево, Червоный Лиман, Гришино, Котлино и Лысовка. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного, Молодецкого и Сергеевки. Агрессор получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Камышевахи, Сосновки, Новогригорьевки и Орестополя. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики провели безуспешную атаку в районе Полтавки.