Враг избегает лобовых атак и пытается действовать маневрами на Северском направлении, - 11 армейский корпус

Российские войска применяют тактику обходов и инфильтраций на направлении Северска, избегая прямого столкновения. Последняя массированная атака с использованием бронетехники была направлена на то, чтобы закрепиться в окрестностях города и создать плацдарм для дальнейших действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

"Сейчас лобовых штурмов не видим. Скорее всего, тот штурм, который был последним применением бронированной техники 9 сентября, это был штурм для того, чтобы закрепиться в окрестностях Северска, а там уже возможно проводить какие-то обходные маневры и осуществлять для того, чтобы не вступать в лобовые атаки", - отметил Запорожец.

По его словам, сейчас россияне давят в сторону населенных пунктов Серебрянка и Дроновка, чтобы обходить город с северной стороны.

"Если брать южную часть города, то там противника мы активно уничтожаем и там у него продвижения, если и есть, то они минимальны. В целом, с уменьшением количества "зеленки" именно в южной части города, там враг не так активно действует, как это происходит в северной части, ведь там зеленые насаждения, на которые осень не влияет. И поэтому противник все-таки пытается, учитывая то, что личного состава, который он может стирать больше, он будет продолжать пытаться обходить наши позиции, в том числе не вступая в бои, для того, чтобы где-то, скажем так, вынырнуть в нашей тыловой части, для того, чтобы проводить, в том числе какие-то диверсионно-разведывательные меры", - подытожил он.

