Ворог уникає лобових атак і намагається діяти маневрами на Сіверському напрямку, - 11 армійський корпус

Російські війська застосовують тактику обходів та інфільтрацій на напрямку Сіверська, уникаючи прямого зіткнення. Остання масована атака із використанням бронетехніки була спрямована на те, щоб закріпитися на околицях міста та створити плацдарм для подальших дій.

про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

"Наразі лобових штурмів не бачимо. Скоріше за все, той штурм, який був останнім застосуванням броньованої техніки 9 вересня, це був штурм для того, щоб закріпитись на околицях Сіверська, а там вже можливо проводити якісь обхідні маневри і здійснювати для того, щоб не вступати в лобові атаки", - зауважив Запорожець.

За його словами, наразі росіяни тиснуть в бік населених пунктів Серебрянка і Дронівка, щоб обходити місто з північної сторони.

"Якщо брати південну частину міста, то там противника ми активно знищуємо і там у нього просування, якщо і є, то вони мінімальні. В цілому, зі зменшенням кількості "зеленки" саме в південній частині міста, там ворог не так активно діє, як то відбувається в північній частині, адже там зелені насадження, на які осінь не впливає. І тому противник все-таки намагається, враховуючи те, що особового складу, який він може стирати більше, він буде продовжувати намагатися обходити наші позиції, в тому числі не вступаючи в бої, для того, щоб десь, скажімо так, випірнути в нашій тиловій частині, для того, щоб проводити, в тому числі якісь диверсійно-розвідувальні заходи", - підсумував він.

