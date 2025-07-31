Палаючий окупант корчиться у кущах після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався закинути протитанкову міну на позицію бійців Сил оборони на Сіверському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійця опублікований у соцмережах.
"Російський піхотинець думав, що несе протитанкову міну, щоб підірвати одну з українських позицій, але як виявилось, він ніс свою ж смерть. Після влучання FPV-дрона він заплутався в єгозі і ефектно завершив свою "спецоперацію". Кадри аеророзвідки батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади, Сіверський напрямок фронту", - йдеться у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар31.07.2025 10:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар31.07.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль