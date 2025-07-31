УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8334 відвідувача онлайн
Новини Відео Бойові дії на Сіверському напрямку
1 260 2

Палаючий окупант корчиться у кущах після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався закинути протитанкову міну на позицію бійців Сил оборони на Сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійця опублікований у соцмережах.

"Російський піхотинець думав, що несе протитанкову міну, щоб підірвати одну з українських позицій, але як виявилось, він ніс свою ж смерть. Після влучання FPV-дрона він заплутався в єгозі і ефектно завершив свою "спецоперацію". Кадри аеророзвідки батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади, Сіверський напрямок фронту", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові взяли в полон на Сіверському напрямку двох найманців РФ із Камеруну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18329) дрони (5203) міна (396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російський "боєць -токкотай"... У нас на смерть посилають БПЛА та НРК, а кацапи - живих солдат... "Бабы новых нарожают...".
показати весь коментар
31.07.2025 10:49 Відповісти
Задымление после хлопка обычное дело.
показати весь коментар
31.07.2025 10:57 Відповісти
 
 