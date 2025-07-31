Горящий оккупант корчится в кустах после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался забросить противотанковую мину на позицию бойцов Сил обороны на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойца опубликована в соцсетях.

"Российский пехотинец думал, что несет противотанковую мину, чтобы взорвать одну из украинских позиций, но как оказалось, он нес свою же смерть. После попадания FPV-дрона он запутался в егозе (колючей проволоке) и эффектно завершил свою "спецоперацию". Кадры аэроразведки батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады, Северское направление фронта", - говорится в комментарии к видео.

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