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Новости Видео Боевые действия на Северском направлении
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Горящий оккупант корчится в кустах после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который пытался забросить противотанковую мину на позицию бойцов Сил обороны на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойца опубликована в соцсетях.

"Российский пехотинец думал, что несет противотанковую мину, чтобы взорвать одну из украинских позиций, но как оказалось, он нес свою же смерть. После попадания FPV-дрона он запутался в егозе (колючей проволоке) и эффектно завершил свою "спецоперацию". Кадры аэроразведки батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады, Северское направление фронта", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен на Северском направлении двух наемников РФ из Камеруна. ВИДЕО

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армия РФ (20178) дроны (4369) мина (329)


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Російський "боєць -токкотай"... У нас на смерть посилають БПЛА та НРК, а кацапи - живих солдат... "Бабы новых нарожают...".
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31.07.2025 10:49 Ответить
Задымление после хлопка обычное дело.
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31.07.2025 10:57 Ответить
Фсё! "Пропал без вести" -- семья без лады и мильёна.
И зачем ему это надо было?
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31.07.2025 11:49 Ответить
Недовго корчився кацапчик, бо міна справною була...
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31.07.2025 12:23 Ответить
От козел, єгозу пошкодив своїми кістками та кишками
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31.07.2025 12:55 Ответить
 
 