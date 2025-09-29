Ворог намагався покращити тактичне положення у центральній частині Вовчанська та поновив наступ у районі Амбарного, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог намагався покращити тактичне положення у центральній частині Вовчанська. Також поновив наступальні дії в районі Амбарного на Великобурлуцькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник безуспішно намагався атакувати в районі Купʼянська.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки російських загарбників біля населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Новоселівка, Дробишеве, Дронівка та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку ворог атакував у напрямку Федорівки, Серебрянки та Григорівки.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

На Торецькому напрямку загарбники атакували в районі Плещіївки, Степанівки, Берестка та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Заповідне, Русин Яр та Володимирівка. Без просування для окупантів.

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб із блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Мирноград, Козацьке, Миколаївка, Звірове, Красний Лиман, Гришине, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного, Молодецького та Сергіївки. Агресор отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог намагається покращити тактичне положення в центральній частині Вовчанська, - ОСУВ "Дніпро"

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Комишувахи, Соснівки, Новогригорівки та Орестополя. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники провели безуспішну атаку в районі Полтавки.