Обезврежено 23 дрона из 32, - Воздушные силы
В ночь на 29 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 20 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.
"Атака продолжается - на севере и востоке новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!", - отметили в Воздушных силах.
