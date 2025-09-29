Знешкоджено 23 ворожі дрони із 32, - Повітряні сили

У ніч на 29 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 20 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

"Атака триває - на півночі та сході нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - наголосили у Повітряних силах.