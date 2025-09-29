Китай отменяет заявки на импорт украинского шрота. В чем причина?

Аргентина с 23 сентября отменила экспортные пошлины на зерновые, масличные и производные продукты.

В результате этого часть китайских покупателей сняла заявки на закупку украинского подсолнечного шрота, а цены спроса ощутимо просели, сообщает ASAP Agri.

"Отмена экспортных пошлин в Аргентине создает немедленное преимущество для экспорта сои над зерновыми из-за более высокого предыдущего налогового бремени на бобы", - пояснила Дарья Честина, руководитель R&D LATAM в Atria Brokers.

По словам брокера Atria Brokers Джеймса Хе, объявление Буэнос-Айреса "вместе со слабым спросом привело к падению китайских рынков шрота и масла".

По оценкам рынка, аргентинские партии выходят с более низкими ценами, усиливая конкуренцию для США, Бразилии и Украины.

"Некоторые китайские покупатели сняли свои заявки на закупку украинского подсолнечного шрота, а цены спроса дополнительно смягчились до 278-280 CIF для пеллетированного и 270-275 для непеллетированного шрота по состоянию на 23 сентября", - добавил Хе.

В то же время эффект ожидаемо будет иметь краткосрочный характер, поскольку "Схема ограничена или 31 октября, или сбором $7 млрд по экспортным лицензиям", - предостерегла Честина.

