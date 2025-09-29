РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9601 посетитель онлайн
Новости Бои на Херсонщине
1 216 19

Экс-мэр Херсона Николаенко о сдаче города: На руководящих должностях в области была "пятая колонна". Подрыв Антоновского моста позволил бы оказать сопротивление

миколаєнко

Если бы в первые дни полномасштабного вторжения был взорван Антоновский мост, можно было бы перегруппировать войска и оказать сопротивление и не допустить оккупации Херсона.

Об этом сообщил бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, "кто сдал Херсон?", Миколаенко отметил: "Не знаю. Не могу сказать. Пусть следственные органы разбираются. Я не судья. Надеюсь, что те, кто это сделал, будут наказаны, потому что у них руки в крови наших воинов и гражданских. Если бы был взорван Антоновский мост, ближайшая переправа - это Каховка. Там легко контролировать, ведь правый берег высокий, левый - ниже. А следующая - Запорожье. Можно было бы перегруппировать войска и как-то сопротивляться".

"Они зашли в Херсон и буквально на второй-третий день заминировали Антоновский мост. Я даже отправлял фото "на большую землю", где минируют эти его стороны. Ведь люди, которые жили рядом, фотографировали, перебрасывали мне, а я, соответственно, передавал нашим военным, - добавил Миколаенко.

Он также отметил, что на некоторых руководящих должностях в силовых структурах на Херсонщине находились именно те люди, которые были заинтересованы российской стороной.

Также читайте: Экс-мэр Херсона Миколаенко об оккупации города в 2022 году: Убежден, что это была измена. ВИДЕО

"Это "пятая колонна". Здесь ничего удивительного нет. Вот тот же Сальдо, как пример, среди политического руководства, который в свое время был и городским головой, и народным депутатом, и имел определенные связи и влияние, разумеется. Такие люди, как он, готовились к приходу "братьев". Как мы увидели - достаточно успешно. Очень больно было смотреть, как через несколько часов российские войска уже стояли под Херсоном, на левом берегу. Была определенная растерянность. Как это так?! Ведь где-то за три недели до этого приезжал президент, был на учениях. Ему отчитывались, что все в порядке. Он даже провел пресс-конференцию, что мы спокойны за это направление. Но мы же видели, что потом произошло", - резюмирует экс-глава города.

Полный текст интервью Миколаенко читайте по ссылке.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Херсон (3091) Херсонская область (5253) Херсонский район (610) Миколаенко Владимир (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
як він політкорректно висловився про область...але ми ж то знаємо що "область" треба замінити на "країна"
показать весь комментарий
29.09.2025 11:26 Ответить
+2
політкаретно
як так маючи два мости через сіваш з криму а там хй понтон наведеш
їх
1. не підірвали
2. Не розбили артилерією.
3. Не розбили бомбами та Точками У.
і тд
Хтось же знів ВЕСЬ захист.
І чому родичі загиблих вояків за саме це не спитають по повній з зрадників
показать весь комментарий
29.09.2025 11:30 Ответить
+1
Я бачив як танки русні безперешкодно зайшли в місто
показать весь комментарий
29.09.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як він політкорректно висловився про область...але ми ж то знаємо що "область" треба замінити на "країна"
показать весь комментарий
29.09.2025 11:26 Ответить
політкаретно
як так маючи два мости через сіваш з криму а там хй понтон наведеш
їх
1. не підірвали
2. Не розбили артилерією.
3. Не розбили бомбами та Точками У.
і тд
Хтось же знів ВЕСЬ захист.
І чому родичі загиблих вояків за саме це не спитають по повній з зрадників
показать весь комментарий
29.09.2025 11:30 Ответить
Антонівський міст до сих пір ніхто не підірвав.
Не треба плодити фейки про таку його важливість.
показать весь комментарий
29.09.2025 11:27 Ответить
Його підірвали орки при відступі з Херсону. Ви що не в курсі???
показать весь комментарий
29.09.2025 11:48 Ответить
Я бачив як танки русні безперешкодно зайшли в місто
показать весь комментарий
29.09.2025 11:28 Ответить
А кто при власти, тот и виноват.
показать весь комментарий
29.09.2025 11:29 Ответить
Коли Гундосян Бубосян щось каже, гарантує - знач кізда буде. Народна прикмета імені Чонгару
показать весь комментарий
29.09.2025 11:30 Ответить
що він верзе ? це вирішувалось не на рівні області
показать весь комментарий
29.09.2025 11:30 Ответить
Він не може вказати на вищій рівень - бо агент козир одразу сбу пришле.
А по області все так і було. Він щиру правду сказав!
показать весь комментарий
29.09.2025 11:31 Ответить
всі дуже гаразді коментувати рішення військових, особливо заднім числом

не приєднуйтесь до них
показать весь комментарий
29.09.2025 11:34 Ответить
ВСУ зупинили кацапню в Вознесенську ,а потім гнали їх аж до Херсону
показать весь комментарий
29.09.2025 11:33 Ответить
Порядок із хаосу. Генерал Марченко зупинив російських загарбників на шляху до Одеси. У чому секрет його лідерства?
показать весь комментарий
29.09.2025 11:37 Ответить
Краще запитайте де зараз Генерал Марченко.
показать весь комментарий
29.09.2025 11:46 Ответить
Шо сталося? - від Криму до Херсону не було наших військ - кацапи просто пробігли 100 км
показать весь комментарий
29.09.2025 11:35 Ответить
а в Вознесенську їх зупинили
показать весь комментарий
29.09.2025 11:43 Ответить
На жаль,що Крим,що Херсон та інші наші території здали,перш за все,політичні,військові та інші "силовики" з складу СБУ та МВС керівники України не тільки з "пьятої колони"...Не думаю,що Турчинов є агентом...Але жалюгідна нерішучість, боягузість,некомпетентість,...цих "вояків" привели до втрат територій...Подивіться велике інтерв'ю Гордона з силовиками того часу...можливо надасть нову інфу
показать весь комментарий
29.09.2025 11:42 Ответить
ВЖЕ МАЙЖЄ НА ЧАСІ: Верный человек из ОП наконец-то прояснил мне ситуацию с Чонгаром. Оказывается разминирование было проведено с целью обеспечить беспрепятственный бросок наших войск через перешеек с целью за три дня деокупировать Крым! К сожалению Путин об этом узнал и на одну неделю опередил нашего президента!
показать весь комментарий
29.09.2025 11:43 Ответить
Єрмаку з Татаровим навіть спеціально для цього прориву придбали двох білих жеребців по 100500 мільйонів долярів кожен. Ех, така сумна історія...
показать весь комментарий
29.09.2025 11:50 Ответить
він робить дуже небезпечні висловлювання, Боневтік з ермаком такого можуть не пробачити
показать весь комментарий
29.09.2025 11:54 Ответить
 
 