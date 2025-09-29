Экс-мэр Херсона Николаенко о сдаче города: На руководящих должностях в области была "пятая колонна". Подрыв Антоновского моста позволил бы оказать сопротивление
Если бы в первые дни полномасштабного вторжения был взорван Антоновский мост, можно было бы перегруппировать войска и оказать сопротивление и не допустить оккупации Херсона.
Об этом сообщил бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, "кто сдал Херсон?", Миколаенко отметил: "Не знаю. Не могу сказать. Пусть следственные органы разбираются. Я не судья. Надеюсь, что те, кто это сделал, будут наказаны, потому что у них руки в крови наших воинов и гражданских. Если бы был взорван Антоновский мост, ближайшая переправа - это Каховка. Там легко контролировать, ведь правый берег высокий, левый - ниже. А следующая - Запорожье. Можно было бы перегруппировать войска и как-то сопротивляться".
"Они зашли в Херсон и буквально на второй-третий день заминировали Антоновский мост. Я даже отправлял фото "на большую землю", где минируют эти его стороны. Ведь люди, которые жили рядом, фотографировали, перебрасывали мне, а я, соответственно, передавал нашим военным, - добавил Миколаенко.
Он также отметил, что на некоторых руководящих должностях в силовых структурах на Херсонщине находились именно те люди, которые были заинтересованы российской стороной.
"Это "пятая колонна". Здесь ничего удивительного нет. Вот тот же Сальдо, как пример, среди политического руководства, который в свое время был и городским головой, и народным депутатом, и имел определенные связи и влияние, разумеется. Такие люди, как он, готовились к приходу "братьев". Как мы увидели - достаточно успешно. Очень больно было смотреть, как через несколько часов российские войска уже стояли под Херсоном, на левом берегу. Была определенная растерянность. Как это так?! Ведь где-то за три недели до этого приезжал президент, был на учениях. Ему отчитывались, что все в порядке. Он даже провел пресс-конференцию, что мы спокойны за это направление. Но мы же видели, что потом произошло", - резюмирует экс-глава города.
як так маючи два мости через сіваш з криму а там хй понтон наведеш
їх
1. не підірвали
2. Не розбили артилерією.
3. Не розбили бомбами та Точками У.
і тд
Хтось же знів ВЕСЬ захист.
І чому родичі загиблих вояків за саме це не спитають по повній з зрадників
Не треба плодити фейки про таку його важливість.
А по області все так і було. Він щиру правду сказав!
не приєднуйтесь до них