Ексмер Херсону Миколаєнко про здачу міста: На керівних посадах в області була "п’ята колона". Підрив Антонівського мосту дозволив би чинити опір
Якби у перші дні повномасштабного вторгнення був підірваний Антонівський міст, можна було б перегрупувати війська і чинити опір та не допустити окупації Херсону.
Про це повідомив кoлишній мер Херсону Володимир Миколаєнко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, "хто здав Херсон?", Миколаєнко зазначив: "Не знаю. Не можу сказати. Нехай слідчі органи розбираються. Я не суддя. Сподіваюсь, що ті, хто це зробив, будуть покарані, бо у них руки в крові наших вояків і цивільних. Якби був підірваний Антонівський міст, найближча переправа - це Каховка. Там легко контролювати, адже правий берег високий, лівий - нижчий. А наступна - Запоріжжя. Можна було б перегрупувати війська і якось чинити опір".
"Вони зайшли дo Херсонy і буквально на другий-третій день замінували Антонівський міст. Я навіть відправляв фото "на велику землю", де мінують ці його боки. Адже люди, які жили поруч, фотографyвали, перекидали мені, а я, відповідно, передавав нашим військoвим, - додав Миколаєнко.
Він також зауважив, що на деяких керівних посадах у силoвих стрyктyрах на Херсонщині перебували саме ті люди, які були зацікавлені російськoю сторонoю.
"Це "п’ята колона". Тут нічого дивного немає. Oт той же Сальдо, як приклад, серед політичнoгo керівництва, який свoгo часу був і міським головою, і народним депутатом, і мав певні зв’язки та вплив, зрозуміло. Такі люди, як він, готувалися до приходу "братів". Як ми пoбачили - досить успішно. Дуже боляче було дивитися, як за декілька годин російські війська вже стояли під Херсоном, на лівому березі. Була певна розгубленість. Як це так?! Адже десь за три тижні до цього приїздив президент, був на навчаннях. Йому звітували, що все гаразд. Він навіть провів пресконференцію, що ми спокійні за цей напрямок. Але ми ж бачили, що потім сталося", - резюмує ексочільник міста.
як так маючи два мости через сіваш з криму а там хй понтон наведеш
їх
1. не підірвали
2. Не розбили артилерією.
3. Не розбили бомбами та Точками У.
і тд
Хтось же знів ВЕСЬ захист.
І чому родичі загиблих вояків за саме це не спитають по повній з зрадників
А по області все так і було. Він щиру правду сказав!
Навіщо накидкувати на Пастора???
Чи ви не знали що ~ 73% особового складу перейшли на бік ворога? Ніхто х офіцерів НЕ взяв на себе ініціативу "просто виконати Статут"!!! А в мінтурі і сбу/прокурори взагалі майже 100 % чекали москалів
Якщо в тебе залишилися крихти сумління,то почитеєш стенограму.
Чому не втримали Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року.
Стенограма (скорочено, збережена мова оригіналу):
Турчинов: «Питання, яке сьогодні ми повинні обговорити, - це питання загрози нашій територіальній цілісності. Це питання фактично прямої агресії проти України сусідньої держави. Це питання сепаратизму, який штучно підтримується і розповсюджується на території України.
Я би просив зараз кожного керівника силових структур чітко проінформувати про ситуацію в АРК…»
Наливайченко: «Константинов і Аксьонов - ключові фігури Криму, які знаходяться в повній взаємодії з російськими військовими Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони беруть участь в плануванні та здійсненні всіх провокацій…
Перший аспект, який є дуже загрозливим, - це повномасштабне використання військовослужбовців Російської Федерації.
Друге: перехід фактично на бік ворога і вчинення військових злочинів військовослужбовцями, спецпризначенцями «Беркут» та іншими правоохоронцями України, які служать або служили в Криму… Вони перейшли повністю в координацію військового вторгнення, яке намагається здійснити політичне і військове керівництво Росії.
Третій, надзвичайно небезпечний елемент, - це те, що аеропорти і інша транспортна інфраструктура Криму береться або під контроль, або блокується переодягненими, або вже не переодягненими військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації.
Четвертий елемент обстановки в Криму - масова підтримка населенням дій Російської Федерації.
Ми повинні не допустити стрільби та жертв серед мирного населення або військових Чорноморського флоту Російської Федерації, щоб військовий тиск російських і проросійських структур не знайшов жодного виправдання для встановлення повного військового контролю Російської Федерації над об'єктами інфраструктури, військовими частинами України, або взагалі над всією територією Криму.
Наші військові та силовики деморалізовані. Багато з них не сприймають нову владу та не готові виконувати накази, або взагалі зрадили присязі. Особливо складна ситуація в Військово-морських силах України. Є підписані рапорти, в тому числі й Командувачем ВМСУ, про відставку. Моральний і психологічний клімат у керівництві надзвичайно низький, якщо б не сказати, взагалі зрадницький.
Аваков: «У нас подали рапорти і керівник Севастопольського УМВС, і керівник Кримського УМВС. (далі - російською) Внутренние войска и ППС Симферополя пока несут службу, но противодействовать русским не будут. Кроме милиции мы имеем в Крыму порядка тысячи человек внутренних войск, которые, надеюсь, смогут выполнять приказы, ну, как минимум, сдаваться не будут.
Большинство населения Крыма занимает пророссийскую, антиукраинскую позицию. Мы устанавливаем связь с сотрудниками, которые не предали, но среди милиции таких очень мало.
Списки личного состава «Беркута», перешедшего с оружием на сторону агрессора, мы имеем и передаем прокуратуре для возбуждения уголовных дел».
кільки бійців «Беркута» зрадило присязі із зброєю?»
Аваков: «Предварительно 67. Цифра неточна. Многие бежали в Россию, боясь криминальной ответственности».
Тенюх: Під прикриттям навчання збройних сил Російської Федерації відбувається концентрація російських військ вздовж всього україно-російського кордону. На Київському, Харківському і Донецькому напрямках вже сконцентровано 38 тисяч осіб, 761 одиниця збройної танкової техніки, 2200 броньованих машин, 720 артилерійських систем та систем залпового вогню, також до 40 ударних вертольотів і 90 вертольотів бойового забезпечення, та 90 літаків штурмової авіації.
В акваторії Чорного моря на бойове чергування вийшло 80 військових кораблів РФ.
Сьогодні відбулася розмова Командуючого військово-морськими силами з Командуючим Чорноморським флотом, який сказав: «Я не маю повноважень з Вами вести переговори, але скажу наступне: ми підемо до кінця. Всі війська приведені в повну бойову готовність. Якщо ви нам не будете протистояти, то крові не буде і все обійдеться мирно», - тобто ратував за повну здачу і капітуляцію та перехід на бік РФ.
Ті, хто захоплює об'єкти в Криму, це - спецназ, який пройшов бойовий вишкіл у гарячих точках Росії.
З метою відповідного реагування на загрози прошу дозволу привести наші Збройні сили у бойову готовність «ПОВНА».
Але щоб не було прямого військового контакту. Ми не готові до повномасштабної війни. Сьогодні у нас немає армії. Вона системно знищувалась Януковичем та його оточенням під керівництвом російських спецслужб.
Сьогодні ми зможемо зібрати зі всієї країни військове угрупування чисельністю біля 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблему Криму. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть з ранку з боку Чернігівської області, то до вечора вже у Києві будуть!
Прошу дозволу щодо проведення масштабних військових навчань, тому що готовність більшості наших частин до виконання бойових завдань викликає великий сумнів.
Щодо Криму, там усіх нам підпорядкованих 15 тисяч. Готових виконати наказ щодо застосування зброї буде 1,5-2 тисячі максимум.
З російського боку в Криму, окрім сил Чорноморського флоту, йде постійне перекидання штурмових підрозділів збройних сил та спецназу ГРУ ГШ РФ. Вже зараз бойова компонента перевищує 20 тисяч осіб.
Дещиця: «Маємо намір зробити заяву про проведення консультацій на рівні міністрів закордонних справ в рамках Будапештського меморандуму. Я зустрівся сьогодні також з міністрами закордонних справ «Вишеградської четвірки». Всі висловлюють занепокоєння, але своїх планів і дій не повідомляють. Всі просять нас не робити поспішних кроків».
Яценюк: «Ми не готові до військової операції, на жаль, для нас. І це знають росіяни.
Необхідно, щоб терміново агресія Росії проти України була розглянута в Раді Безпеки ООН. Друге, ми відправили ноти та готуємо звернення Кабінету Міністрів про консультації в рамках Будапештського меморандуму. Третє, запропонувати формулу, як долучити ОБСЄ.
Якщо б у нас був варіант політичного рішення, то видається, що правильне політичне рішення було б - розпочати переговори з тими, хто представляє сьогодні незаконно обрану владу Криму з метою політичної стабілізації через прийняття Верховною Радою України нового Закону України «Про Конституцію Автономної республіки Крим».
Ярема: «Нами з'ясовано домінуючу позицію цивільного населення Криму. Коли відбувається ініціатива захоплення приміщень державних установ, вони говорять: «Коли у вас у Києві можна, а чому у нас в Криму не можна захоплювати». Тому хотів би звернутися до Секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Парубія максимально сьогодні звільнити приміщення, які захоплені Самообороною, для того щоб показати, що у нас діє закон і порядок ...
Арсен Борисович давав інформацію по цьому «Беркуту», який сьогодні зайняв оборону на «Перешийку» і перекрив Крим. Чому вони зорганізували ці блокпости? Це те, що вони побачили, як Сашко Білий в приміщенні обласної ради погрожував автоматом. Поки в Україні не буде діяти закон, поки будуть продовжуватись захоплення приміщень та майна так званими «патріотами», у ворогів України будуть сильні аргументи робити те ж саме.
Турчинов: «Яка теоретична можливість, враховуючи небезпеку для країни, активних консультацій з НАТО щодо вступу хоча б асоційованим членом?»
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії».
Яценюк: «В Бухаресті в 2008 році саме через підписання Плану дій щодо членства відбулась дійсно військова агресія з боку Росії на території Грузії. Саме це зараз відбувається і з Україною. На превеликий жаль, наші західні партнери тоді відмовились.
Думаю, що жодна країна, в тому числі Будапештського меморандуму, не готові будуть зараз допомагати Україні. Вони тільки з Ірану і Афганістану вийшли і то не в повному обсязі. Тим більше, військовий конфлікт з Росією в центрі Європи... Нам прийдеться справляться виключно власними силами. І ще раз кажу: «Найбільше, що мене турбує, це стан Збройних Сил».
Турчинов: Я просив би Вас, Міністра внутрішніх справ, Генпрокурора і Міністерство оборони у закритому режимі відпрацювати технологію затримання злочинців і доставки їх до Києва, які є агентами по реалізації військової операції проти України. Тут не може бути зволікань і церемоній!
Махніцький: Там тільки незаконне привласнення владних повноважень...
Турчинов: Ні! Тут сепаратизм, тут тероризм, тому що вони співпрацюють з терористами, які утримують парламент Криму та захоплюють об'єкти».
Гвоздь: «Негайно треба посилити роботу засобів масової інформації. Ми повинні максимально зафіксувати, що роблять збройні сили Росії. І показати все. Коли агресія буде документально підтверджена, ми можемо сподіватися на підтримку».
Махніцький: «Генеральна прокуратура може надати інформацію про те, що відповідно до статті 1-ї закону про оборону всі події, які відбуваються в Криму, фактично їх можна кваліфікувати як збройний напад проти України. Є всі підстави до введення військового стану, наприклад в АРК».
Турчинов: «Я би хотів, щоб ми обговорили це питання. Я ще вчора вже дав команду підготувати проект Указу про введення воєнного стану…»
Ярема: «Військовий стан в цій ситуації нам не допоможе. Ми не маємо можливості його запровадити в Криму, ми не можемо залучати органи внутрішніх справ, яких на сьогодні немає, і також Службу безпеки, якої фактично не існує. Я не кажу вже про Армію. Все це треба створити, а потім говорити про введення якогось там стану».
Яценюк: «Нагадаю вам, як поступили росіяни в Грузії, - вони діяли як фашисти!.. Буде заява Росії зразу після введення військового стану «О защите граждан России и русскоязычного населения, которое имеет этнические связи с Россией». Це сценарій, який написали росіяни. І ми ліземо в цей сценарій!
Там буде етнічний конфлікт розпалений. І нас звинуватять, як центральну владу, в тому, що ми через «дьоргання м'язами», яких нема, спровокували конфлікт і кров в Криму. Росія зразу введе війська на материкову Україну. За інформацією міністра оборони, у нас немає сил Київ захистити.
У нас на казначейському рахунку взагалі немає грошей».
Кубів: «Нам потрібні серйозні хлопці, що мають військовий досвід: афганці та інші. Їх треба залучати до Збройних Сил, до МВС, до СБУ. Залучати патріотів, які пройшли Майдан. Я пропоную звернутися до офіцерів, звільнених у запас за останні три роки, вони створили асоціацію. Це є кадрові виховані люди, які зараз готові піти»
Гвоздь: «У нас дуже багато патріотичних хлопців, які підуть служити, а їх треба одягти в форму, дати зброю та навчити воювати. Кинути зараз не навчених хлопців на Крим неможливо, тому що там - озброєні ************* зброєю кадрові військові російської армії і їх на порядок більше. Це авантюра. їх там розстріляють і розчавлять танками. Це буде привід для введення військ в континентальну Україну. А у нас вже не буде навіть ким Київ захищати».
Турчинову подзвонив голова Держдуми Росії Наришкін.
Після розмови з ним Турчинов сказав: «Наришкін передав мені погрози від Путіна. Вони не виключають, як він сказав, прийняття жорстких рішень щодо України за переслідування росіян та російськомовних. Мабуть натякають на прийняття рішення щодо введення військ не тільки до Криму. Передав слова Путіна, що якщо загине хоч один росіянин, - вони оголосять нас військовими злочинцями і будуть переслідувати по всьому світу. Я відповів, що, розпочавши агресію проти України, вони вже стали злочинцями і будуть відповідати перед міжнародним судом. Так поговорили ...
Давайте завершувати обговорення!»
Тимошенко: «Я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції не можу мовчати. Ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, і ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з найдосвідченішими людьми і можу сказати, що Путін хоче реалізувати абхазький сценарій і тільки чекає, аби ми дали йому привід.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази?
Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»
Тимошенко: «Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму. Провести конференцію з питань миру».
Наливайченко: «Інформація, що надходить нашими каналами, повністю підтверджує готовність Росії до введення військ, що концентруються вдовж нашого кордону.
І американці, і німці, - всі в один голос просять нас не починати будь-яких активних дій, бо, за даними їхніх розвідок, Путін використає це для початку широкомасштабного сухопутного вторгнення. Ми маємо почути західних партнерів, а їм потрібен час для ухвалення рішень».
Турчинов: «Якщо зважити рівень готовності російських військ на наших східних кордонах, то ми маємо зробити все, аби бути спроможними захищатися, росіяни будуть рахуватися лише з сильними».
Тимошенко: «Але в тому то й справа, що ми слабкі».
Турчинов: «Нам потрібна повна мобілізація країни, необхідно негайно почати перекидати наявні війська з Центру та Заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно!»
Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»
Турчинов: «Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.
У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:
...відновлення боєздатності ЗСУ,
…мобілізація,
...передислокація військ,
…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."
Як наприклад одеський мер.
Тактико-спеціальні навчання відбувалися одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі з ТОТ АР Крим.
Поліція проводила навчання по придушенню виступів цівільного населення (!!!). Не війск агресора, а цивільного населення, которе між іншим викрикувало , - Слава Україні! -.
Цей епізод гарно видно на фоні автозаків, а в цей же час закінчувалось повне розмінування мостів, території на адмінмежі з ТОТ АР Крим та відводилися війська на схід України. Тільки одних протитанкових мін було знято приблизно 32 000 шт. Хоч про повномасштабне вторгнення тільки адміністрація Байдена попереджала 28 разів, не говорячи про попередження майже всіх розвідок дружніх Україні .
До якої контори будуть належати ці "орли" не має значення.Головне що прикриватимуть сраку найвищого керівництва.