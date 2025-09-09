Ексмер Херсона Миколаєнко про окупацію міста в 2022 році: Переконаний, що це була зрада. ВIДЕО

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який 3 роки провів у російському полоні, вважає, що швидка окупація міста військами РФ у 2022 році є результатом зради.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо "Куреш", передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, я переконаний, що це була зрада. Моє чітке переконання, що це зрада. І що це абсолютно не випадково. Бо так швидко дійти через територію області до Херсона, і чому не було підірвано того Антонівського моста? Це для мене велике питання. Я пам'ятаю, що тижні за три до війни проводились навчання військові. І під керівництвом Служби Безпеки України, наскільки я пам'ятаю, був присутній і президент. І після цього він давав інтерв'ю, що тут ворог не пройде, тут все заміноване, мости заміновані. Взагалі ніяких шансів на прохід немає. Тому, ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім інше. Я ж кажу, тільки червоні доріжки цим танкам не постелили, щоб вони прийшли", - зазначив він.

За словами Миколаєнка, якщо б підірвали Антонівський міст або інші мости, то росіяни б дуже довго переходили на правий берег Херсонщини.

"Дуже довго вони пішли б, але я вважаю, що це хтось просто відпрацьовував отримані гроші, п'ята колона, так звана, якісь гроші Російської Федерації, тут просто внедрились в якісь керівні органи, і мабуть саме завдяки цій зраді у них так добре це все вийшло. Якщо б підірвали Антонівський мост, то наступна переправа була в Каховці, за 60 кілометрів, там можна було також з правого берега не пропустити, а наступна переправа тільки в Запоріжжі. Те, що ми зараз маємо, що ми не можемо перейти на лівий берег, тому що переправа виключно в Запоріжжі", - додав він.

Нагадаємо, Володимира Миколаєнка визволили із російського полону 24 серпня 2025 року в рамках обміну полоненими.

Після полону Миколаєнко поділився спогадами про тортури, психологічний тиск і пропозиції очолити окупаційну адміністрацію міста.

