УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
3 014 33

Ексмер Херсона Миколаєнко про окупацію міста в 2022 році: Переконаний, що це була зрада. ВIДЕО

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який 3 роки провів у російському полоні, вважає, що швидка окупація міста військами РФ у 2022 році є результатом зради.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо "Куреш", передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, я переконаний, що це була зрада. Моє чітке переконання, що це зрада. І що це абсолютно не випадково. Бо так швидко дійти через територію області до Херсона, і чому не було підірвано того Антонівського моста? Це для мене велике питання. Я пам'ятаю, що тижні за три до війни проводились навчання військові. І під керівництвом Служби Безпеки України, наскільки я пам'ятаю, був присутній і президент. І після цього він давав інтерв'ю, що тут ворог не пройде, тут все заміноване, мости заміновані. Взагалі ніяких шансів на прохід немає. Тому, ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім інше. Я ж кажу, тільки червоні доріжки цим танкам не постелили, щоб вони прийшли", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексмер Херсона Миколаєнко, який перебуває в полоні окупантів, заявив пропагандистам, що вважає Шухевича героєм. ВIДЕО

За словами Миколаєнка, якщо б підірвали Антонівський міст або інші мости, то росіяни б дуже довго переходили на правий берег Херсонщини.

"Дуже довго вони пішли б, але я вважаю, що це хтось просто відпрацьовував отримані гроші, п'ята колона, так звана, якісь гроші Російської Федерації, тут просто внедрились в якісь керівні органи, і мабуть саме завдяки цій зраді у них так добре це все вийшло. Якщо б підірвали Антонівський мост, то наступна переправа була в Каховці, за 60 кілометрів, там можна було також з правого берега не пропустити, а наступна переправа тільки в Запоріжжі. Те, що ми зараз маємо, що ми не можемо перейти на лівий берег, тому що переправа виключно в Запоріжжі", - додав він.

Нагадаємо, Володимира Миколаєнка визволили із російського полону 24 серпня 2025 року в рамках обміну полоненими.

Після полону Миколаєнко поділився спогадами про тортури, психологічний тиск і пропозиції очолити окупаційну адміністрацію міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нас міняти на території не потрібно, - ексмер Херсону Миколаєнко. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6841) Миколаєнко Володимир (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Я теж розумію що це була зрада.Бентежить те що зрадники на вищих щаблях української влади.
показати весь коментар
09.09.2025 13:58 Відповісти
+8
Це була зрада , роз3,14здяйство і брехня . І найсумніше те ,що зараз ці зрадники , брехуни та роз3,14здяї - займають державні пости силовиків та чиновників ,командирські посади, місця політруків - крадуть втиху ,а на загал рвуть патротичні сорочки ....
показати весь коментар
09.09.2025 14:02 Відповісти
+6
можна через Зеленського передати привіт Баканову?
показати весь коментар
09.09.2025 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я теж розумію що це була зрада.Бентежить те що зрадники на вищих щаблях української влади.
показати весь коментар
09.09.2025 13:58 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
показати весь коментар
09.09.2025 14:03 Відповісти
Вмирати вава вміє, тільки понарошку, в кіношці
показати весь коментар
09.09.2025 14:26 Відповісти
Але наратив зрозумілий, сцарь хАроший, бАярє зрадники.
показати весь коментар
09.09.2025 14:06 Відповісти
Ну що ви он же скільки зрадників умисно запустивших з Криму і умисно здавших Азов засудили до довічного
показати весь коментар
09.09.2025 14:12 Відповісти
А з Криму до Херсона за один день - це як?
показати весь коментар
09.09.2025 13:59 Відповісти
який день??? кацапи в Мелітополі були в дві години дня, були відоси кацапів, які спали в машині і проснулись там в обід..ніхто не стріляв і навіть спати в дорозі з Криму не заважав
показати весь коментар
09.09.2025 14:14 Відповісти
Там близько. До Києва за скільки днів дійшли похідними колонами? Нагадайте мені будь ласка, за 3?
показати весь коментар
09.09.2025 14:21 Відповісти
Це була зрада , роз3,14здяйство і брехня . І найсумніше те ,що зараз ці зрадники , брехуни та роз3,14здяї - займають державні пости силовиків та чиновників ,командирські посади, місця політруків - крадуть втиху ,а на загал рвуть патротичні сорочки ....
показати весь коментар
09.09.2025 14:02 Відповісти
Треба починати розстрілювати зрадників, скільки можна терпіти??
показати весь коментар
09.09.2025 14:03 Відповісти
У вас є зброя?
показати весь коментар
09.09.2025 14:10 Відповісти
До чого це? Чи може зрадників треба нагороджувати від їмені України?
показати весь коментар
09.09.2025 14:29 Відповісти
якраз "президент " був в курсі .
показати весь коментар
09.09.2025 14:04 Відповісти
можна через Зеленського передати привіт Баканову?
показати весь коментар
09.09.2025 14:04 Відповісти
Місто здали, починаючи з мера Колихаєва, та комбрига Іщенко, та закінчуючи мусорами на місцях. Був там,все бачив. Доречі пан Миколаєнко там так само був, про це і розповідає.
показати весь коментар
09.09.2025 14:07 Відповісти
І хто ж це зрадив? Ну не ті ж кого Зеленський призначав на різні посади за принципом "жодного патріота, тільки свої".
показати весь коментар
09.09.2025 14:07 Відповісти
Треба, також, про це запитати у головнокомандуючого ЗСУ на той час - Залужного. Якій потім в разгар вторгнення захистив кандидатську (як юрист) і потім за станом здоров'я звільнився з лав ЗСУ.
показати весь коментар
09.09.2025 14:07 Відповісти
Ще випливуть факти,як через розбомблені два мости,рашистські угрупування ,змогли переправити техніку і орків.
показати весь коментар
09.09.2025 14:13 Відповісти
...при всій повазі до Залізного, важко зрузуміти, чому для захисту він обрав саме альма- матер ківалова, да і як він знаходив час, щоб під час активної фази війни...думати і кропати диссер...організувати оппонетів/рецензентів тощо
показати весь коментар
09.09.2025 14:19 Відповісти
Две пушки MT-12 и до 20 чел. прикрывали мост, когда подошли передовые дозоры врага. Надеюсь кто-то из них выжил.
показати весь коментар
09.09.2025 14:08 Відповісти
А з 2014 року хіба не була зрада ?
показати весь коментар
09.09.2025 14:09 Відповісти
то хто ж зрадив? відповідь дадуть коли? зрадників назвуть? де прізвища конкретні? були військові навчання перед вторгненням на Херсонщині, кругом про це писали, про те, що все заміновано, також писали, то хто зрадив? де розслідування?
показати весь коментар
09.09.2025 14:10 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, використовуючи агентів Козирів, Буратін та корисних найвеличніших ідіотів, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
показати весь коментар
09.09.2025 14:12 Відповісти
Всі, крім зебидла, розуміють, що це зрада
показати весь коментар
09.09.2025 14:12 Відповісти
Я вибачаюсь, а зебидло це хто?
показати весь коментар
09.09.2025 14:29 Відповісти
Тому, ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім інше Джерело: https://censor.net/ua/n3573094 показуха, відосікі, саміті, жижиталізація....
показати весь коментар
09.09.2025 14:13 Відповісти
Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази "Миротворець" і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко Джерело: https://censor.net/ua/n3572944
показати весь коментар
09.09.2025 14:13 Відповісти
Млять, тепер його, зеленський, назад обміняє...
показати весь коментар
09.09.2025 14:15 Відповісти
ДЕРЖАВНА зрада.
показати весь коментар
09.09.2025 14:19 Відповісти
Погано, що Миколаєнко не вказує на першого зрадника, на Зеленського+дермака, які дали команду розмінувати мости на Крим і відвести боєздатні бригади з Херсонщини.. Там потрібно було затримувати ворога...
показати весь коментар
09.09.2025 14:22 Відповісти
яка зрада? це Оманська перемога.
показати весь коментар
09.09.2025 14:27 Відповісти
Ах ти ж, бідний президент. Зрадили його. Доповідали одне, а самі дорогі будували в цей час. Зрадників то мабуть, Порошенко йому підсунув. Ти б дядя, краще б розказав, за кого голосував в 2019 році. Як поводився перед виборами? Що казав людям? А то - "не випадковість".... Звичайно, не випадковість. 73 % - це закономірність.
показати весь коментар
09.09.2025 14:29 Відповісти
Про Каховку он ,видимо, не в курсе, шо высаженный с вертолетов десант взял ее без боя( подразделение НГУ сдалось в плен). Единственная полностью удачная десантная операция русских за все время полномасштабной войны.
показати весь коментар
09.09.2025 14:29 Відповісти
 
 