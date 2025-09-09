РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Экс-мэр Херсона Миколаенко об оккупации города в 2022 году: Убежден, что это была измена. ВИДЕО

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который 3 года провел в российском плену, считает, что скорая оккупация города войсками РФ в 2022 году является результатом предательства.

Об этом он рассказал в интервью Радио "Куреш", передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, я убежден, что это была измена. Мое четкое убеждение, что это предательство. И что это абсолютно не случайно. Потому что так быстро дойти через территорию области в Херсон, и почему не был взорван тот Антоновский мост? Это для меня большой вопрос. Я помню, что недели за три до войны проводились учения военные. И под руководством Службы безопасности Украины, насколько я помню, присутствовал и президент. И после этого он давал интервью, что здесь враг не пройдет, здесь все заминировано, мосты заминированы. Вообще никаких шансов на проход нет. Поэтому, мы понимаем, что президенту докладывали и показывали одно, а по факту получилось совсем другое. Я же говорю, только красные дорожки этим танкам не постелили, чтобы они пришли", - отметил он.

По словам Миколаенко, если бы взорвали Антоновский мост или другие мосты, то россияне бы очень долго переходили на правый берег Херсонщины.

"Очень долго они пошли бы, но я считаю, что это кто-то просто отрабатывал полученные деньги, пятая колонна, так называемая, какие-то деньги Российской Федерации, здесь просто внедрились в какие-то руководящие органы, и видимо именно благодаря этой измене у них так хорошо это все получилось. Если бы взорвали Антоновский мост, то следующая переправа была в Каховке, в 60 километрах, там можно было также с правого берега не пропустить, а следующая переправа только в Запорожье. То, что мы сейчас имеем, что мы не можем перейти на левый берег, потому что переправа исключительно в Запорожье", - добавил он.

Напомним, Владимира Миколаенко освободили из российского плена 24 августа 2025 года в рамках обмена пленными.

После плена Миколаенко поделился воспоминаниями о пытках, психологическом давлении и предложениях возглавить оккупационную администрацию города.

оккупация (10280) Миколаенко Владимир (7)
+36
Я теж розумію що це була зрада.Бентежить те що зрадники на вищих щаблях української влади.
09.09.2025 13:58 Ответить
+19
Це була зрада , роз3,14здяйство і брехня . І найсумніше те ,що зараз ці зрадники , брехуни та роз3,14здяї - займають державні пости силовиків та чиновників ,командирські посади, місця політруків - крадуть втиху ,а на загал рвуть патротичні сорочки ....
09.09.2025 14:02 Ответить
+17
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, використовуючи агентів Козирів, Буратін та корисних найвеличніших ідіотів, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
09.09.2025 14:12 Ответить
Я теж розумію що це була зрада.Бентежить те що зрадники на вищих щаблях української влади.
09.09.2025 13:58 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
09.09.2025 14:03 Ответить
Вмирати вава вміє, тільки понарошку, в кіношці
09.09.2025 14:26 Ответить
Ага, вони привели їх, "ЗЕподонків", у владу і підготували все для здачі України пуйлу.
09.09.2025 15:14 Ответить
Але наратив зрозумілий, сцарь хАроший, бАярє зрадники.
09.09.2025 14:06 Ответить
Ну що ви он же скільки зрадників умисно запустивших з Криму і умисно здавших Азов засудили до довічного
09.09.2025 14:12 Ответить
Ніякої зради не було. Шапітолій від початку був породженням рашки. Тож зрадити вони можуть тільки рашку. А Україні шапітолій були, є і будуть ворогами завжди. При чому тут зрада?
09.09.2025 15:11 Ответить
можеш назвати номери зареєстрованих тобою заяв до САП, НАБУ, СБУ, ГУР, Генепрокурору про зраднників?
09.09.2025 15:40 Ответить
А з Криму до Херсона за один день - це як?
09.09.2025 13:59 Ответить
який день??? кацапи в Мелітополі були в дві години дня, були відоси кацапів, які спали в машині і проснулись там в обід..ніхто не стріляв і навіть спати в дорозі з Криму не заважав
09.09.2025 14:14 Ответить
Не зовсім о другій годині, ближче до 17:00 танки рашанс підійшли до південного вʼїзду міста. О 13:00-1400 наші танки рушили на північ в напрямку Василівки, залишили пару танків в місті і пару в с Обильне, рашанс підбили наступного дня всі танки що залишились у місті, один навпроти АТБ на Ломоносова а другий як їхати на авіа містечко…то як вчора було
09.09.2025 14:50 Ответить
Там близько. До Києва за скільки днів дійшли похідними колонами? Нагадайте мені будь ласка, за 3?
09.09.2025 14:21 Ответить
Це була зрада , роз3,14здяйство і брехня . І найсумніше те ,що зараз ці зрадники , брехуни та роз3,14здяї - займають державні пости силовиків та чиновників ,командирські посади, місця політруків - крадуть втиху ,а на загал рвуть патротичні сорочки ....
09.09.2025 14:02 Ответить
У вас є зброя?
09.09.2025 14:10 Ответить
До чого це? Чи може зрадників треба нагороджувати від їмені України?
09.09.2025 14:29 Ответить
пане Фрол. чесно кажу..я б хотів вам пояснити...без образ і насміхань...але мене знову заблокують на три дні..
просто гляньте прапорець цього дописувача.
09.09.2025 14:34 Ответить
Погоджуюсь. Ці Тисівські плавуни, коли за бугром ну дууууууже розумні.
09.09.2025 15:02 Ответить
Якби мені дали зброю, я б міг би стати палачом і почати розстрілювати зрадників!
09.09.2025 15:02 Ответить
не терпи
09.09.2025 14:47 Ответить
якраз "президент " був в курсі .
09.09.2025 14:04 Ответить
Біда в тому, що цей "президент" міг бути і "не в курсі". Поясню, опираючись на власний досвід. Коли берешся керувати, а знань і досвіду обмаль, вчишся, швидко, наполегливо, не соромишся спитати у когось досвіченого, бо інакше тебе дуже легко обдурити, а ти й не зрозумієш цього. А у крісло президента влізла істота, яка ніде ніколи не робила, неосвічена, без досвіду, яка дуже любить показуху, увагу до себе. От йому й створили таку теплу ванну, де під його геніальним "керівництвом" створили начебто таку міцну оборону, що міцніше й не буває (от тільки як це можна пов'язати з розмінуванням перешийка і акваторіїї моря, хто зна). А воно дурненьке, перевірити ніяк не може, бо у цьому, втім, як і в усьому іншому, геть не розуміється. Це моє припущення, хоча, я більше схиляюся до того, що Єрмак руками гундосого покидька виконував завдання московитів.
09.09.2025 15:36 Ответить
можна через Зеленського передати привіт Баканову?
09.09.2025 14:04 Ответить
Місто здали, починаючи з мера Колихаєва, та комбрига Іщенко, та закінчуючи мусорами на місцях. Був там,все бачив. Доречі пан Миколаєнко там так само був, про це і розповідає.
09.09.2025 14:07 Ответить
Ні мер, ні комбриг, на навіть Головком до початку вторгнення не виводили бойові частини з півдня! Все ж то було по наказу з ОПи.
А от чому? Не цікавить?
09.09.2025 15:16 Ответить
І хто ж це зрадив? Ну не ті ж кого Зеленський призначав на різні посади за принципом "жодного патріота, тільки свої".
09.09.2025 14:07 Ответить
Треба, також, про це запитати у головнокомандуючого ЗСУ на той час - Залужного. Якій потім в разгар вторгнення захистив кандидатську (як юрист) і потім за станом здоров'я звільнився з лав ЗСУ.
09.09.2025 14:07 Ответить
Ще випливуть факти,як через розбомблені два мости,рашистські угрупування ,змогли переправити техніку і орків.
09.09.2025 14:13 Ответить
...при всій повазі до Залізного, важко зрузуміти, чому для захисту він обрав саме альма- матер ківалова, да і як він знаходив час, щоб під час активної фази війни...думати і кропати диссер...організувати оппонетів/рецензентів тощо
09.09.2025 14:19 Ответить
Указ "верховного" про організацію оборони і введення воєнного стану КОЛИ появився на світ Божий?
Все, що робив Залужний і його генерали ДО початку вторгнення, все то було на їхній страх і ризик. Боневтік на то не мав часу, воно шашлики маринувало.
Хоча, ще перед тим був НАКАЗ "верховного/" про відведення військ з південного напрямку. Якось "випадково" то сталось, згідно оманськогго договорняка.
Ох ще будуть в нас розбірки на той рахунок, то просто так тій зеленій мерзоті не минеться, бо ж то тисячі і тисячі людських життів. тут лише Маріуполь десятки тисяч, за просто так, як в квартальному шоу, шоп паржать...
09.09.2025 15:06 Ответить
Для тих...хто не у курсі стосовно повноважень Головкома! Повні!!! повноваження для керівництва ЗСУ Головком отримує тільки після об*явлення воєнного стану.... це Указ , який підписав боневтік о 05.30 24.02.2022р. З цієї хвилини Залужний повноправний Головнокомандувач бойовими діями всіх ЗСУ. До цієї хвилини...він Головнокомандувач тільки у зоні ООС... яка продовжувалася. Всі повноваження до цієї хвилини на МІНІСТРІ ОБОРОНИ! Тому..ще буде час..і зелені згадають йому і Резнікову **незаконні** на думку зелених... дії... про усний наказ виведення особового складу і техніки з міст базування за добу до початку війни. Теж саме...підняття авіації у повітря без згоди самого найвеличнійшого Верховного... І Залужний не звільнився!! Його банально прибрали... і не ліквідували тільки тому..що армія це ВІН... ЗАСЦЯЛИ... Просто зелений не пробачив йому дії..які зруйнували формулу *не втік..бо чекав!!*
09.09.2025 14:42 Ответить
Залужний отримав від Президента повноваження на передислокацію військ лише 24 лютого 2022 року. Дисертація за рік не пишеться, значить вона вже була готова. Стан здоров'я всім відомий після замаху на його вбивство, коли вдарила ракета після телефонного дзвінка з ОПи. Так що міняйте методичку, ця вже протухла.
09.09.2025 15:11 Ответить
Две пушки MT-12 и до 20 чел. прикрывали мост, когда подошли передовые дозоры врага. Надеюсь кто-то из них выжил.
09.09.2025 14:08 Ответить
А з 2014 року хіба не була зрада ?
09.09.2025 14:09 Ответить
Та ні, не була.
09.09.2025 14:42 Ответить
то хто ж зрадив? відповідь дадуть коли? зрадників назвуть? де прізвища конкретні? були військові навчання перед вторгненням на Херсонщині, кругом про це писали, про те, що все заміновано, також писали, то хто зрадив? де розслідування?
09.09.2025 14:10 Ответить
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, використовуючи агентів Козирів, Буратін та корисних найвеличніших ідіотів, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
09.09.2025 14:12 Ответить
Це покидьки вже перемогу святкують? Над Україною.
09.09.2025 15:39 Ответить
Всі, крім зебидла, розуміють, що це зрада
09.09.2025 14:12 Ответить
Я вибачаюсь, а зебидло це хто?
09.09.2025 14:29 Ответить
Як мінімум, ті 73% від 40%, що прийшли і вибрали крадіїв і зрадників в 2019. Ну, і як бачимо, з них залишилися, згідно останнім опитуванням, 50 з лишком %. Хоча, можливо, зебанда сама собі малює ці %)))
09.09.2025 14:41 Ответить
Пані Ольга .. То виявляється 73 відсотка українців ,за крадіїв і зрадників ?
09.09.2025 14:46 Ответить
73% від тих, хто прийшов на вибори. Але для зЄбаната то занадто складно, то для тебе вища математика.
До речі, то саме тупе бидло вибирало і януковича, який практично зовсім знищив нашу армію. То на рахуноке "зради" в 2014-му. Станом на березень того 14-го року в Україні була ОДНА умовно боєздатна бригада, бо ж бидло так захотіло.
09.09.2025 15:10 Ответить
Кого б ви хотіли в майбутньому бачити ,або за кого проголосуєте на пост президента України ?
09.09.2025 15:18 Ответить
ЗЕбидло - це тупе бидло, яке блазень розвів як останніх лошар, обіщав їм шо в них буде кінець, і він встрінеться з ****** где-то посредіне а все порешаєт. Ось тупе ЗЕбануте бидло і вибрало блазня-дебіла і всю його пейсату кошерну банду.
09.09.2025 14:44 Ответить
А шо?! А країна ЙОГО мрій? А вона ось, за вікном, вони нею любуються...
09.09.2025 15:11 Ответить
Вас образили?
09.09.2025 14:44 Ответить
Тому, ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім інше Джерело: https://censor.net/ua/n3573094 показуха, відосікі, саміті, жижиталізація....
09.09.2025 14:13 Ответить
Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази "Миротворець" і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко Джерело: https://censor.net/ua/n3572944
09.09.2025 14:13 Ответить
Млять, тепер його, зеленський, назад обміняє...
09.09.2025 14:15 Ответить
ДЕРЖАВНА зрада.
09.09.2025 14:19 Ответить
Погано, що Миколаєнко не вказує на першого зрадника, на Зеленського+дермака, які дали команду розмінувати мости на Крим і відвести боєздатні бригади з Херсонщини.. Там потрібно було затримувати ворога...
09.09.2025 14:22 Ответить
Ах ти ж, бідний президент. Зрадили його. Доповідали одне, а самі дорогі будували в цей час. Зрадників то мабуть, Порошенко йому підсунув. Ти б дядя, краще б розказав, за кого голосував в 2019 році. Як поводився перед виборами? Що казав людям? А то - "не випадковість".... Звичайно, не випадковість. 73 % - це закономірність.
09.09.2025 14:29 Ответить
Про Каховку он ,видимо, не в курсе, шо высаженный с вертолетов десант взял ее без боя( подразделение НГУ сдалось в плен). Единственная полностью удачная десантная операция русских за все время полномасштабной войны.
09.09.2025 14:29 Ответить
і у цій зради є призвища - Зеленський, Єрмак, Баканов. Звісно, вони не самі мінні загородження знімали, але виконували саме їхні накази. До речі, хто знає, де Бакланов?
09.09.2025 14:32 Ответить
пане Фрол..як Ви вважаєте,чи не допомагали на місцях ,місцеві...)(уємбали ?
нє будєм карміть європу,пуцін ввєді вайска,та ін...як ви вважаєте хто наводив ракєти та дрони в центральній Україні та Західній,де далеко від лінії фронту.
09.09.2025 14:39 Ответить
подвійні стандарти. Коли за часів Порошенко підпалювали та підривали артсклади то винні військові та влада - не змогли забезпечити охорону. А ось коли вбили мирних що у Сумах що в Одесі це диверсанти... Я,особисо, рахую, що 15 років для корегувальників, диверсантів, шпигунів це замало. Тільки довічне, а ще краще - "по законам воєнного часу". 15 років - це вирок ждунам, 10 ухилянтам
09.09.2025 15:03 Ответить
"Тому, ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім інше" - це хибна думка. все воно знало, все робило для того щоб здати країну....
09.09.2025 14:32 Ответить
Зе, такі як ця людина мають очолювати СБУ, він одразу знайшов хтось здавав і здає Україну.
09.09.2025 14:37 Ответить
Ну звичайно була зрада. Оман... що тут зробиш. При президенті Порошенко були заміновані на кордоном з Кримом 3 мости і 4 дамби, все було перекрито. Ну а стадо дебілів в 2019 році вибрало клоуна-ідіота, який по команді фюрера свинособачого рейху відвів війська і все розмінував. Захоплення Півдня України війде в історію як приклад молнієносного захвату кацапнею таких гіганських територій півдня за кілька днів практично без опору, тому що війська були відведені і мости і дамби були розміновані. А потім найвеличніший, виконуючи оманські доморленості з ****** напрвив своїх холуїв, начолі з Давидом Абрам.хаміею, чи як там цого ЗЕбанутого дебіла, арахамією здається, в Стамбул підписати капітуляцію України (ЗСУ не більше 50 тисяч і т.д.) І якби не бліцвізит Бориса Джонсона в Київ, який заставив блазня не здавати Україну, то кацапня була-би на наших західних кордонах і всі ми штокали і какали замість балакати на українській мові.
09.09.2025 14:37 Ответить
Амінь Аргументів більше не можна добавляти.
09.09.2025 14:42 Ответить
Прочитала в Главкомі опус Друзенка 'наша парадигма не геть від Москви' чи подібне. Куди йому до Хвильового, чи до Миколаєнка. То Люди з великої літери. А він або не бачить реалій, або не хоче бачити.
09.09.2025 14:40 Ответить
Не антонівський міст тра було руйнувати, а в чонгарі влаштувати мінне поле на тисячу гектарів
09.09.2025 14:46 Ответить
дермово-зеленська "червона доріжка" була вистелена окупантам від самогО Чонгару і аж до Чорнобиля... просто в плані зєлєнскіх арагнід "шото пАшло нЄ так" і тепер Зєля-перевзувальник-чемпіон - рятівник Світу (для ідіотів) та упоротих зЕбілів, я з них, рибок-гупій, досі офігЄваю...
09.09.2025 14:56 Ответить
Мы знаем братишка,даже фамилии и имена,но,они продолжают все спокойно сдавать.
09.09.2025 14:58 Ответить
А що ця людина втрачає,говорячи про зраду?
09.09.2025 15:01 Ответить
Тому й просрочений держиться на терорі Українців бо розуміє прийдеться відповідати або тікати але то ненадовго портянка його примір
09.09.2025 15:17 Ответить
 
 