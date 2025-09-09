Экс-мэр Херсона Миколаенко об оккупации города в 2022 году: Убежден, что это была измена. ВИДЕО
Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который 3 года провел в российском плену, считает, что скорая оккупация города войсками РФ в 2022 году является результатом предательства.
Об этом он рассказал в интервью Радио "Куреш", передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, я убежден, что это была измена. Мое четкое убеждение, что это предательство. И что это абсолютно не случайно. Потому что так быстро дойти через территорию области в Херсон, и почему не был взорван тот Антоновский мост? Это для меня большой вопрос. Я помню, что недели за три до войны проводились учения военные. И под руководством Службы безопасности Украины, насколько я помню, присутствовал и президент. И после этого он давал интервью, что здесь враг не пройдет, здесь все заминировано, мосты заминированы. Вообще никаких шансов на проход нет. Поэтому, мы понимаем, что президенту докладывали и показывали одно, а по факту получилось совсем другое. Я же говорю, только красные дорожки этим танкам не постелили, чтобы они пришли", - отметил он.
По словам Миколаенко, если бы взорвали Антоновский мост или другие мосты, то россияне бы очень долго переходили на правый берег Херсонщины.
"Очень долго они пошли бы, но я считаю, что это кто-то просто отрабатывал полученные деньги, пятая колонна, так называемая, какие-то деньги Российской Федерации, здесь просто внедрились в какие-то руководящие органы, и видимо именно благодаря этой измене у них так хорошо это все получилось. Если бы взорвали Антоновский мост, то следующая переправа была в Каховке, в 60 километрах, там можно было также с правого берега не пропустить, а следующая переправа только в Запорожье. То, что мы сейчас имеем, что мы не можем перейти на левый берег, потому что переправа исключительно в Запорожье", - добавил он.
Напомним, Владимира Миколаенко освободили из российского плена 24 августа 2025 года в рамках обмена пленными.
После плена Миколаенко поделился воспоминаниями о пытках, психологическом давлении и предложениях возглавить оккупационную администрацию города.
просто гляньте прапорець цього дописувача.
А от чому? Не цікавить?
Все, що робив Залужний і його генерали ДО початку вторгнення, все то було на їхній страх і ризик. Боневтік на то не мав часу, воно шашлики маринувало.
Хоча, ще перед тим був НАКАЗ "верховного/" про відведення військ з південного напрямку. Якось "випадково" то сталось, згідно оманськогго договорняка.
Ох ще будуть в нас розбірки на той рахунок, то просто так тій зеленій мерзоті не минеться, бо ж то тисячі і тисячі людських життів. тут лише Маріуполь десятки тисяч, за просто так, як в квартальному шоу, шоп паржать...
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
До речі, то саме тупе бидло вибирало і януковича, який практично зовсім знищив нашу армію. То на рахуноке "зради" в 2014-му. Станом на березень того 14-го року в Україні була ОДНА умовно боєздатна бригада, бо ж бидло так захотіло.
нє будєм карміть європу,пуцін ввєді вайска,та ін...як ви вважаєте хто наводив ракєти та дрони в центральній Україні та Західній,де далеко від лінії фронту.