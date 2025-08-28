Экс-мэр Херсона Николаенко о плене и попытках россиян склонить его к сотрудничеству: Они постоянно пытали. Один день больше, второй меньше

Освобожденный из российского плена бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко поделился воспоминаниями о пытках, психологическом давлении и предложениях возглавить оккупационную администрацию города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Миколаенко рассказал в интервью изданию "Мост".

По его словам, оккупанты систематически пытали его, запугивали расстрелом и заставляли сниматься в пропагандистских видео.

"Они постоянно пытали. Один день больше, второй день меньше. В Херсоне я был где-то 16 суток. А в Севастополь когда привезли, раздели, спрашивают "А что это такое"? Я говорю: "Упал, 16 дней падал". А потом принимали через 2 дня в Воронеже, там врач принимал, спросил: "А ты вообще дышать можешь?". В Воронеже также избили, но Херсон мне очень запомнился. Когда я был в Севастополе, там был один парень из наших, врач, я ему тихонечко подошел и сказал, что, извините за подробности, в туалет хожу с желчью и кровью. Спросил, что они мне могли поотбивать. Он сказал, что после такого избиения нет ничего удивительного", - рассказал Миколаенко.

Россияне предлагали ему возглавить местную администрацию вместо предателя Владимира Сальдо, однако он отказался.

"Самой главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо не был губернатором, они говорили мне "Можешь занимать это место". И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то часа 4-5 утра, один из ФСБшников вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там за месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую расфигачим ваши Силы ССО", - рассказывает дальше экс-мэр Херсона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди освобожденных из плена 24 августа - экс-мэр Херсона Миколаенко и журналисты Хилюк и Калиуш. ФОТОрепортаж

Он также вспоминает, что готовился даже к вероятным публичным акциям оккупантов к 9 мая.

"Боялся, честно говоря, что они спровоцируют меня на эти выходы массовые к 9 мая. Подготовил себе, пытался упасть, чтобы синяки себе набить, но не получалось. Нашел железку - думаю, порежу себе лицо. Но так случилось, что 2 мая нас повезли на Севастополь", - сообщил Миколаенко

Он рассказал, что во время пребывания в российском плену охранники боялись даже показывать свои лица.

"Вот у нас прогулочный дворик, мы выбегали туда - нас заставляли натянуть футболки или майки на головы, чтобы глаза были закрыты. Чтобы мы, не дай Бог, не увидели их лица. Это было в России", - вспомнил Миколаенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина провела обмен пленными с Россией: домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и гражданские. ФОТОрепортаж

Бывший городской голова признался, что имел возможность выйти на обмен раньше, но отказывался, чтобы за него не отдавали сразу нескольких российских военных.

"Я с Денисовой списался, когда был в Херсоне. Спросил россиян можно ли написать? Они разрешили, говорили, что возможно за меня дадут 20 их ребят. Я говорил и тогда, и в Воронеже, что я категорически против, чтобы меня меняли на условно 20 российских военных. Потому что я знал, что не смогу потом смотреть в глаза людям, родителям, сыновья которых сидят, а за какого-то кренделя Миколаенко отдали кучу российских военных. Федорова выкупали за 11 якобы военных. И он аж 6 дней просидел. Да, я понимаю, что это очень трудно. Но я говорил, что не согласен и не провоцируйте меня на такие меры", - добавляет Миколаенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп ожидает, что Россия освободит более 1000 пленных