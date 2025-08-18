Трамп ожидает, что Россия освободит более 1000 пленных

Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия в ближайшее время освободит более 1000 пленных.

Об этом Трамп заявил перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, вы увидите очень позитивные сдвиги. Я знаю, что там (в РФ. - Ред.) более 1000 пленных, и я знаю, что их освободят. Возможно, их освободят очень скоро, даже немедленно, что, по моему мнению, замечательно", - сказал Трамп.

"Но мы договоримся об этом сегодня, после этой встречи", - добавил он.

