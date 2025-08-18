РУС
Новости Обмен пленными
877 4

Трамп ожидает, что Россия освободит более 1000 пленных

трамп,зеленский

Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия в ближайшее время освободит более 1000 пленных.

Об этом Трамп заявил перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, вы увидите очень позитивные сдвиги. Я знаю, что там (в РФ. - Ред.) более 1000 пленных, и я знаю, что их освободят. Возможно, их освободят очень скоро, даже немедленно, что, по моему мнению, замечательно", - сказал Трамп.

"Но мы договоримся об этом сегодня, после этой встречи", - добавил он.

Читайте также: Мы попытаемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее, - Трамп

Автор: 

обмен (1489) Трамп Дональд (6393) пленные (2216)
Час міняти всіх на всіх🙏🙏🙏
18.08.2025 22:59 Ответить
А зе припише собі заслугу.
18.08.2025 23:02 Ответить
Звільнить 1000, чи обмін? Це дві дуже різні речі.
Військових чи мірняк який наловила на окупованих трериторіях? Це дві дуже різні речі.
18.08.2025 23:05 Ответить
Усе в Божих руках
18.08.2025 23:27 Ответить
 
 