УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
716 3

Трамп очікує, що Росія звільнить понад 1000 полонених

трамп,зеленський

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія найближчим часом звільнить понад 1000 полонених.

Про це Трамп заявив перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, ви побачите дуже позитивні зрушення. Я знаю, що там (у РФ – ред.) понад 1000 полонених, і я знаю, що їх звільнять. Можливо, їх звільнять дуже скоро, навіть негайно, що, на мою думку, чудово", - сказав Трамп.

"Але ми домовимося про це сьогодні, після цієї зустрічі", - додав він.

Читайте також: Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп

Автор: 

обмін (1271) Трамп Дональд (6913) полонені (2338)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час міняти всіх на всіх🙏🙏🙏
показати весь коментар
18.08.2025 22:59 Відповісти
А зе припише собі заслугу.
показати весь коментар
18.08.2025 23:02 Відповісти
Звільнить 1000, чи обмін? Це дві дуже різні речі.
Військових чи мірняк який наловила на окупованих трериторіях? Це дві дуже різні речі.
показати весь коментар
18.08.2025 23:05 Відповісти
 
 