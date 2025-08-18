716 3
Трамп очікує, що Росія звільнить понад 1000 полонених
Президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія найближчим часом звільнить понад 1000 полонених.
Про це Трамп заявив перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, ви побачите дуже позитивні зрушення. Я знаю, що там (у РФ – ред.) понад 1000 полонених, і я знаю, що їх звільнять. Можливо, їх звільнять дуже скоро, навіть негайно, що, на мою думку, чудово", - сказав Трамп.
"Але ми домовимося про це сьогодні, після цієї зустрічі", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військових чи мірняк який наловила на окупованих трериторіях? Це дві дуже різні речі.