ЕС ищет способ обойти Венгрию в решении по российским активам, - Politico

Лидеры Европейского Союза на саммите в Копенгагене обсудят механизм, который позволит обойти блокирование Венгрией решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Средства планируют привлечь из российских активов, замороженных в ЕС с начала полномасштабной войны. Это должно покрыть часть прогнозируемого дефицита госбюджета Украины в 2026 году, который может составить около 23 млрд долларов.

Впрочем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует план ЕС по конфискации активов. В Брюсселе заявляют, что нашли законный способ обойти позицию Будапешта и принять решение без его согласия.

В среду лидеры ЕС рассмотрят этот план, а окончательное решение планируют принять на втором саммите в конце октября. "Цель в Копенгагене - собрать достаточную поддержку других стран, чтобы изолировать Орбана", - сказал дипломат ЕС Politico.

