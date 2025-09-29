РУС
Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
ЕС ищет способ обойти Венгрию в решении по российским активам, - Politico

Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

Лидеры Европейского Союза на саммите в Копенгагене обсудят механизм, который позволит обойти блокирование Венгрией решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Средства планируют привлечь из российских активов, замороженных в ЕС с начала полномасштабной войны. Это должно покрыть часть прогнозируемого дефицита госбюджета Украины в 2026 году, который может составить около 23 млрд долларов.

Впрочем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует план ЕС по конфискации активов. В Брюсселе заявляют, что нашли законный способ обойти позицию Будапешта и принять решение без его согласия.

В среду лидеры ЕС рассмотрят этот план, а окончательное решение планируют принять на втором саммите в конце октября. "Цель в Копенгагене - собрать достаточную поддержку других стран, чтобы изолировать Орбана", - сказал дипломат ЕС Politico.

Венгрия (2157) Евросоюз (17628) замороженные активы (338)
Топ комментарии
+3
У них там "глухий кут" - перегляд статутних документів ЄС НЕМОЖЛИВИЙ без участі ВСІХ членів ЄС... А у них там, як у Сеймі Жечі Паспалітай - встане одне "мурло", крикне - "Не пазвалям!", і законопроект прийнятим не буде...
показать весь комментарий
29.09.2025 12:10 Ответить
+1
А передивитись Статут і голосувати більшістю - нє?
показать весь комментарий
29.09.2025 12:00 Ответить
+1
просто виключити зі складу ЄС
показать весь комментарий
29.09.2025 12:09 Ответить
А передивитись Статут і голосувати більшістю - нє?
показать весь комментарий
29.09.2025 12:00 Ответить
У них там "глухий кут" - перегляд статутних документів ЄС НЕМОЖЛИВИЙ без участі ВСІХ членів ЄС... А у них там, як у Сеймі Жечі Паспалітай - встане одне "мурло", крикне - "Не пазвалям!", і законопроект прийнятим не буде...
показать весь комментарий
29.09.2025 12:10 Ответить
Так все ж міняється - все тече - і Британська королева вже не має стільки повноважень як в часи Вікторіанської епохи
показать весь комментарий
29.09.2025 12:21 Ответить
Я знаю... Але, на відміну від інших - ще й РОЗУМІЮ... Бо маю юридичну освіту. Крім того - не треба порівнювать Європу і Британію. Тут різні правові системи. В Британії (та США) - "прецедентне право", а в континентальній Європі - "кодифіковане" (Кодекс Наполеона"). Статутні документи ЄС розроблені на основі "кодифікованого права"... До речі, у нас - теж... Тому - "проблема"...
показать весь комментарий
29.09.2025 12:32 Ответить
Але є нюанси... Правові висновки ВС фактично є офіційним тлумаченням того, як має застосовуватися певна норма закону. Таким чином, хоча юридично в Україні немає прецеденту, правові висновки Верховного Суду є обов'язковим орієнтиром для всіх суддів і мають вирішальне значення для формування судової практики.
показать весь комментарий
29.09.2025 12:52 Ответить
Ти про "букву закону", що-небудь, чув? Я українське законодавство згадав лише "поковзом", для прикладу належності нас до системи континентального права".... Тепер назви мені орган, який відіграє в ЄС роль Верховного Суду України...
показать весь комментарий
29.09.2025 13:11 Ответить
Да зарезать Орбана и дело с концом!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:00 Ответить
Орбан, падлюка така, ше й тауруси заблокував. І наказав полякам пропускати ешелони з китайськими товарами через білоруський кордон. А так то би ЄС, звісно, ух! Але ж Орбан, так...
показать весь комментарий
29.09.2025 12:08 Ответить
просто виключити зі складу ЄС
показать весь комментарий
29.09.2025 12:09 Ответить
Механізму виключення НЕМАЄ... Тільки "добровільний вихід"... А Орбан на це не піде - бо його "свої" ж, "порвуть, як мавпа - газету...".
показать весь комментарий
29.09.2025 12:12 Ответить
 
 