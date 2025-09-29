ЄС шукає спосіб обійти Угорщину в рішенні щодо російських активів, - Politico

Лідери Європейського Союзу на саміті в Копенгагені обговорять механізм, який дозволить обійти блокування Угорщиною рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Єврокомісія запропонувала надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро. Кошти планують залучити з російських активів, заморожених у ЄС від початку повномасштабної війни. Це має покрити частину прогнозованого дефіциту держбюджету України у 2026 році, який може сягнути близько 23 млрд доларів.

Втім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує план ЄС щодо конфіскації активів. У Брюсселі заявляють, що знайшли законний спосіб обійти позицію Будапешта та ухвалити рішення без його згоди.

У середу лідери ЄС розглянуть цей план, а остаточне рішення планують ухвалити на другому саміті наприкінці жовтня. "Мета у Копенгагені - зібрати достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав дипломат ЄС Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров каже, що Росія не запускає дрони в країни ЄС