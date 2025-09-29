ЄС шукає спосіб обійти Угорщину в рішенні щодо російських активів, - Politico

УКР
Новини Блокування Угорщиною рішень ЄС
348 10

Лідери Європейського Союзу на саміті в Копенгагені обговорять механізм, який дозволить обійти блокування Угорщиною рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Єврокомісія запропонувала надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро. Кошти планують залучити з російських активів, заморожених у ЄС від початку повномасштабної війни. Це має покрити частину прогнозованого дефіциту держбюджету України у 2026 році, який може сягнути близько 23 млрд доларів.

Втім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує план ЄС щодо конфіскації активів. У Брюсселі заявляють, що знайшли законний спосіб обійти позицію Будапешта та ухвалити рішення без його згоди.

У середу лідери ЄС розглянуть цей план, а остаточне рішення планують ухвалити на другому саміті наприкінці жовтня. "Мета у Копенгагені - зібрати достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав дипломат ЄС Politico.

Угорщина (2513) Євросоюз (14210) заморожені активи (639)
+3
У них там "глухий кут" - перегляд статутних документів ЄС НЕМОЖЛИВИЙ без участі ВСІХ членів ЄС... А у них там, як у Сеймі Жечі Паспалітай - встане одне "мурло", крикне - "Не пазвалям!", і законопроект прийнятим не буде...
показати весь коментар
29.09.2025 12:10 Відповісти
+1
А передивитись Статут і голосувати більшістю - нє?
показати весь коментар
29.09.2025 12:00 Відповісти
+1
просто виключити зі складу ЄС
показати весь коментар
29.09.2025 12:09 Відповісти
А передивитись Статут і голосувати більшістю - нє?
показати весь коментар
29.09.2025 12:00 Відповісти
У них там "глухий кут" - перегляд статутних документів ЄС НЕМОЖЛИВИЙ без участі ВСІХ членів ЄС... А у них там, як у Сеймі Жечі Паспалітай - встане одне "мурло", крикне - "Не пазвалям!", і законопроект прийнятим не буде...
показати весь коментар
29.09.2025 12:10 Відповісти
Так все ж міняється - все тече - і Британська королева вже не має стільки повноважень як в часи Вікторіанської епохи
показати весь коментар
29.09.2025 12:21 Відповісти
Я знаю... Але, на відміну від інших - ще й РОЗУМІЮ... Бо маю юридичну освіту. Крім того - не треба порівнювать Європу і Британію. Тут різні правові системи. В Британії (та США) - "прецедентне право", а в континентальній Європі - "кодифіковане" (Кодекс Наполеона"). Статутні документи ЄС розроблені на основі "кодифікованого права"... До речі, у нас - теж... Тому - "проблема"...
показати весь коментар
29.09.2025 12:32 Відповісти
Але є нюанси... Правові висновки ВС фактично є офіційним тлумаченням того, як має застосовуватися певна норма закону. Таким чином, хоча юридично в Україні немає прецеденту, правові висновки Верховного Суду є обов'язковим орієнтиром для всіх суддів і мають вирішальне значення для формування судової практики.
показати весь коментар
29.09.2025 12:52 Відповісти
Ти про "букву закону", що-небудь, чув? Я українське законодавство згадав лише "поковзом", для прикладу належності нас до системи континентального права".... Тепер назви мені орган, який відіграє в ЄС роль Верховного Суду України...
показати весь коментар
29.09.2025 13:11 Відповісти
Да зарезать Орбана и дело с концом!
показати весь коментар
29.09.2025 12:00 Відповісти
Орбан, падлюка така, ше й тауруси заблокував. І наказав полякам пропускати ешелони з китайськими товарами через білоруський кордон. А так то би ЄС, звісно, ух! Але ж Орбан, так...
показати весь коментар
29.09.2025 12:08 Відповісти
просто виключити зі складу ЄС
показати весь коментар
29.09.2025 12:09 Відповісти
Механізму виключення НЕМАЄ... Тільки "добровільний вихід"... А Орбан на це не піде - бо його "свої" ж, "порвуть, як мавпа - газету...".
показати весь коментар
29.09.2025 12:12 Відповісти
 
 